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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Южная Корея - Китай
Южная Корея - Китай: обзор матча 11 июня 2024
Южная Корея
11.06.2024, вторник, 14:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа C, 6 тур
1 : 0
Завершен
Китай
61'
Л. Кан Ин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Южная Корея - Китай
Замена
Д. Ба
️️️️
Х. Хванг
90'
+5
Замена
️️️️
Х. Ин Бом
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Y. Zexiang
80'
Желтая карточка
H. Fang
Замена
Х. Хонг
️️️️
Л. Кан Ин
79'
78'
Замена
Z. Huang
️️️️
Ш. Ван
69'
Замена
В. Лей
️️️️
F.
ГОЛ! 1:0!
Л. Кан Ин
61'
Замена
J. Won Hwang
️️️️
S. Park
61'
Замена
M. Ju
️️️️
Л. Джэ Сон
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
8
Seung-wook Park
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
6
Хван Ин Бом
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
19
Ли Кан Ин
АП
13
У Ен Чон
ПВ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Китай
14
Далей Ванг
(К)
ВР
19
Янг Лю
ЛЗ
17
Yang Zexiang
ЦЗ
7
Xu Haoyang
ЦЗ
28
Шэнлун Цзян
ЦЗ
2
Таяс Браунинг
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
6
Шанюань Ван
ОП
7
Xie Wenneng
ЦП
17
Fernandinho
ЦП
Главный тренер
Александар Янкович
Южная Корея
12
In-jae Hwang
ВР
12
Бом-Гын Сон
ВР
4
Chang-rae Ha
ЦЗ
15
Jun Choi
ЦЗ
2
Myeong-jae Lee
ЦЗ
5
Ен-Ву Пак
ОП
13
Jae Won Hwang
ЦП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
27
Джун-Хо Ба
ЦП
9
Oh Se-Hun
ЦФ
9
Min-kyu Ju
ЦФ
0
Вон-сан Ум
ЦФ
Китай
1
Цзюньлин Янь
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
16
Zhengyu Huang
ЦЗ
10
Шихао Вей
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
22
Cheng Jin
ЦП
10
Пенгфей Си
ПВ
9
Юнин Чжан
ЦФ
22
Hao Fang
ЦФ
8
Elkeson
ЦФ
4-1-3-2
21
Хен У
3
Ким Чжин-Су
20
Кен-Вон
8
14
Ю-Мин
6
Ин Бом
7
Сон
19
Кан Ин
13
Чон
11
Хванг
10
Джэ Сон
3-3-2
14
Ванг
28
Цзян
2
Браунинг
5
Чжу
7
6
Ван
19
Лю
7
17
8
13
13
8
19
Кан Ин
5
Хонг
5
Хонг
19
Кан Ин
11
Хванг
27
Ба
27
Ба
11
Хванг
10
Джэ Сон
9
9
10
Джэ Сон
6
Ван
16
16
6
Ван
17
7
Лей
7
Лей
17
Сю
22
22
Сю
Остались в запасе
Южная Корея
Китай
9
Oh Se-Hun
ЦФ
12
In-jae Hwang
ВР
12
Бом-Гын Сон
ВР
4
Chang-rae Ha
ЦЗ
15
Jun Choi
ЦЗ
2
Myeong-jae Lee
ЦЗ
5
Ен-Ву Пак
ОП
0
Вон-сан Ум
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
1
Цзюньлин Янь
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
22
Cheng Jin
ЦП
10
Шихао Вей
ЛВ
10
Пенгфей Си
ПВ
9
Юнин Чжан
ЦФ
8
Elkeson
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Остались в запасе
9
Oh Se-Hun
ЦФ
12
In-jae Hwang
ВР
12
Бом-Гын Сон
ВР
4
Chang-rae Ha
ЦЗ
15
Jun Choi
ЦЗ
2
Myeong-jae Lee
ЦЗ
5
Ен-Ву Пак
ОП
0
Вон-сан Ум
ЦФ
Остались в запасе
1
Цзюньлин Янь
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
22
Cheng Jin
ЦП
10
Шихао Вей
ЛВ
10
Пенгфей Си
ПВ
9
Юнин Чжан
ЦФ
8
Elkeson
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Александар Янкович
Статистика матча Южная Корея - Китай
1
3
Всего ударов по воротам
11
2
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
12
10
Количество передач
456
111
Сейвы
0
5
Точность передач %
90
59
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Китай
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Информация о матче
Стадион:
Seoul World Cup Stadium, Seoul
Посещаемость:
64935
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