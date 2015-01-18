Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Азии
Китай - КНДР
Китай - КНДР: обзор матча 18 января 2015
Китай
18.01.2015, воскресенье, 12:00
Кубок Азии, группа B, 3 тур
2 : 1
Завершен
КНДР
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Китай - КНДР
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
- : -
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
3 : 0
24.09.2026
Мальдивы
КНДР
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 10 тур
Иран
3 : 0
10.06.2025
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 9 тур
КНДР
2 : 2
05.06.2025
Киргизия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 8 тур
КНДР
1 : 2
25.03.2025
ОАЭ
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 7 тур
Катар
5 : 1
20.03.2025
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
14.03.2025
КНДР
Информация о матче
Стадион:
Канберра Стэдиум
Новости команд
Все
Китай
КНДР
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китая и Бахрейна на победу в матче
Вчера, 09:10
Китай – Малайзия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Китай – Таджикистан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Китай – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Китай – Палестина: кто победит в товарищеском матче 2026 года
1 октября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китая и Бахрейна на победу в матче
Вчера, 09:10
Китай – Малайзия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Китай – Таджикистан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Китай – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Китай – Палестина: кто победит в товарищеском матче 2026 года
1 октября
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Прогноз на точный счeт матча Иран – КНДР: Квалификация ЧМ, 10 июня 2025
2025.06.09 11:04
Прогноз на точный счет матча КНДР – Кыргызстан: квалификация ЧМ, 5 июня 2025
2025.06.04 13:56
Рахимов объяснил поражение «Рубина» от сборной КНДР
2025.02.14 23:11
«Рубин» разгромно проиграл сборной КНДР в товарищеском матче
2025.02.14 19:07
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+