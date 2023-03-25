Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мьянма - Киргизия
Мьянма - Киргизия: обзор матча 25 марта 2023
Мьянма
25.03.2023, суббота, 15:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Киргизия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Мьянма - Киргизия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Мьянма
6 : 1
06.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Пакистан
1 : 2
31.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
Мьянма
Киргизия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Киргизия
- : -
23.12.2027
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
09.06.2026
Палестина
Новости команд
Все
Мьянма
Киргизия
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китайского Тайбэя и Киргизии на победу в матче
12 ноября
Киргизия – Ливан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Киргизия – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Киргизия – Палестина: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.6
8 июня
Филиппины – Мьянма: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85
8 июня
Филиппины – Мьянма: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85
8 июня
Матч Киргизстана и Мьянмы отменен из-за террористической угрозы
2017.09.04 10:54
3
Отбор ЧМ-2018. Филиппины переиграли КНДР, Мьянма сыграла вничью с Ливаном
2016.03.29 16:56
2
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китайского Тайбэя и Киргизии на победу в матче
12 ноября
Киргизия – Ливан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Киргизия – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Киргизия – Палестина: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.6
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+