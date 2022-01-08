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Расписание матчей
Англия. Кубок
Киддерминстер - Рединг
Киддерминстер - Рединг: обзор матча 08 января 2022
Киддерминстер
08.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Рединг
69'
S. Austin
82'
A. Morgan-Smith
45'
Г. Пушкаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Киддерминстер - Рединг
Замена
J. White
️️️️
O. Sterling James
90'
+13
Желтая карточка
L. Simpson
90'
+10
Замена
L. Montrose
️️️️
K. Martin
90'
+4
Замена
E. Freemantle
️️️️
A. Morgan-Smith
84'
82'
Желтая карточка
Р. Кабрал
ГОЛ! 2:1!
A. Morgan-Smith
Пас отдал
A. Hemmings
82'
74'
Желтая карточка
Э. Риномхота
ГОЛ! 1:1!
S. Austin
Пас отдал
C. Richards
69'
64'
Замена
M. Stickland
️️️️
F. Araruna
59'
Замена
F. Araruna
️️️️
D. Tetek
58'
Замена
Э. Риномхота
️️️️
Д. Дринкуотер
46'
Замена
Д. Лорент
️️️️
Т. Холмс
45'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пушкаш
Пас отдал
Т. Деле-Баширу
40'
Замена
Ф. Азиз
️️️️
А. Халилович
39'
Желтая карточка
Т. Холмс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Киддерминстер
1
Luke Simpson
ВР
2
Алекс Пенни
ЦЗ
27
Натан Кэмерон
ЦЗ
4
Geraldo Bajrami
ЦЗ
3
Caleb Richards
ЦЗ
15
Keziah Martin
ЦП
8
Mark Carrington
ЦП
11
Omari Sterling James
ЦП
9
Amari Morgan-Smith
ЦФ
10
Ashley Hemmings
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
Главный тренер
Стив Барр
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
36
Claudio Osorio
ЦП
10
Ален Халилович
АП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Киддерминстер
21
Jamie Emery
ВР
5
Keith Lowe
ЦЗ
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
16
Jack Tolley
ЦП
6
Lewis Montrose
ЦП
23
Ethan Freemantle
ЦП
25
Luke Bastable
ЦП
19
Jaiden White
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
22
Michael Stickland
ЦЗ
22
Felipe Araruna
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
29
Джош Лорент
ЦФ
11
Феми Азиз
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
4-3-3
1
2
Пенни
4
3
27
Кэмерон
15
8
11
8
10
9
2-1-5
1
Кабрал
4
Дринкуотер
36
10
Халилович
34
20
Деле-Баширу
28
Камара
23
Бристоу
12
Холмс
15
6
6
15
9
23
23
9
11
19
19
11
22
22
34
22
22
34
4
Дринкуотер
4
Риномхота
4
Риномхота
4
Дринкуотер
12
Холмс
29
Лорент
29
Лорент
12
Холмс
10
Халилович
11
Азиз
11
Азиз
10
Халилович
Остались в запасе
Киддерминстер
Рединг
21
Jamie Emery
ВР
5
Keith Lowe
ЦЗ
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
16
Jack Tolley
ЦП
25
Luke Bastable
ЦП
Главный тренер
Стив Барр
23
Люк Саутвуд
ВР
39
Джамари Кларк
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
21
Jamie Emery
ВР
5
Keith Lowe
ЦЗ
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
16
Jack Tolley
ЦП
25
Luke Bastable
ЦП
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
39
Джамари Кларк
ЦФ
Главный тренер
Стив Барр
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Киддерминстер - Рединг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 20 тур
Бостон Юнайтед
- : -
28.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Киддерминстер
2 : 2
21.11.2026
Файлд
Англия. Национальная лига, 17 тур
Киддерминстер
1 : 1
14.11.2026
Галифакс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Солихалл Мурс
2 : 1
31.10.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 15 тур
Алтричем
0 : 0
27.10.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 14 тур
Киддерминстер
1 : 2
24.10.2026
Уэртинг
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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