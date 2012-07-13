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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Кемницер - Ньюкасл
Кемницер - Ньюкасл: обзор матча 13 июля 2012
Кемницер
13.07.2012, пятница, 20:30
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кемницер - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кемницер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
1 : 2
01.08.2022
Унион
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
1 : 1
13.09.2020
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
2 : 2
11.08.2019
Гамбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
0 : 5
12.08.2017
Бавария
Германия. Кубок, 1 раунд
Кемницер
0 : 2
09.08.2015
Боруссия Д
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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