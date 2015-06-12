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Расписание матчей
Евро-2024
Казахстан - Турция
Казахстан - Турция: обзор матча 12 июня 2015
Казахстан
12.06.2015, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 6 тур
0 : 1
Завершен
Турция
83'
А. Туран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Турция
Желтая карточка
Д. Шомко
90'
+2
Желтая карточка
Р. Абдулин
88'
Замена
Ж. Кукеев
️️️️
Б. Исламхан
85'
83'
ГОЛ! 0:1!
А. Туран
Пас отдал
Б. Йылмаз
Замена
А. Тагыберген
️️️️
М. Гурман
78'
Желтая карточка
Г. Шмидтгаль
77'
75'
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
С. Кайя
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
С. Смаков
67'
64'
Замена
У. Булут
️️️️
О. Туфан
46'
Замена
В. Шен
️️️️
М. Топал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
5
Ренат Абдулин
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
0
Генрих Шмидтгаль
ЛП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
8
Самат Смаков
АП
9
Бауржан Исламхан
АП
7
Улан Конысбаев
ПП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Турция
1
Волкан Бабакан
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
10
Арда Туран
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Казахстан
12
Антон Цирин
ВР
0
Сергей Бойченко
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
15
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
21
Жамбыл Кукеев
ЛП
14
Азат Нургалиев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Алексей Щеткин
ЦФ
Турция
12
Мерт Акюз
ВР
19
Гюрай Вурал
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
14
Махмут Текдемир
ЦЗ
13
Эмре Ташдемир
ЦЗ
11
Гекхан Торе
ЦП
0
Ясин Озтекин
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
18
Мехмет Экичи
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
4-3-2-1
1
Покатилов
18
Шомко
5
Абдулин
2
Малый
3
Гурман
0
Шмидтгаль
23
Логвиненко
7
Конысбаев
9
Исламхан
8
Смаков
20
Хижниченко
4-5-1
1
Бабакан
2
Кайя
3
Балта
7
Генюл
4
Азиз
10
Чалханоглу
15
Топал
10
Туран
6
Туфан
8
Инан
17
Йылмаз
8
Смаков
21
Бейсебеков
21
Бейсебеков
8
Смаков
9
Исламхан
21
Кукеев
21
Кукеев
9
Исламхан
3
Гурман
8
Тагыберген
8
Тагыберген
3
Гурман
2
Кайя
13
Ташдемир
13
Ташдемир
2
Кайя
15
Топал
20
Шен
20
Шен
15
Топал
6
Туфан
9
Булут
9
Булут
6
Туфан
Остались в запасе
Казахстан
Турция
12
Антон Цирин
ВР
15
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
0
Сергей Бойченко
ВР
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
14
Азат Нургалиев
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Алексей Щеткин
ЦФ
12
Мерт Акюз
ВР
19
Гюрай Вурал
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
14
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Гекхан Торе
ЦП
0
Ясин Озтекин
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
18
Мехмет Экичи
ЦП
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
12
Антон Цирин
ВР
15
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
0
Сергей Бойченко
ВР
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
14
Азат Нургалиев
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Алексей Щеткин
ЦФ
Остались в запасе
12
Мерт Акюз
ВР
19
Гюрай Вурал
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
14
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Гекхан Торе
ЦП
0
Ясин Озтекин
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
18
Мехмет Экичи
ЦП
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Казахстан - Турция
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Центральный
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