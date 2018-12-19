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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Касима Антлерс - Реал
Касима Антлерс - Реал: обзор матча 19 декабря 2018
Касима Антлерс
19.12.2018, среда, 19:30
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
1 : 3
Завершен
Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Касима Антлерс - Реал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
- : -
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Япония. Джей-лига, 15 тур
Касима Антлерс
1 : 1
20.11.2026
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Токио
2 : 0
07.11.2026
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
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0 : 0
04.11.2026
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 13 тур
Касима Антлерс
4 : 1
31.10.2026
Сересо Осака
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Касима Антлерс
3 : 0
28.10.2026
Пхохан Стилерс
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
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