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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Львов
Карпаты - Львов: обзор матча 27 июня 2020
Карпаты
27.06.2020, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, группа B, 6 тур
1 : 1
Завершен
Львов
62'
Y. Deda
36'
Р. Сабино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Львов
83'
Замена
Е. Клименчук
️️️️
Ж. Бопесу
80'
Замена
Р. Оливейра
️️️️
Я. Богунов
76'
Желтая карточка
Я. Богунов
70'
Желтая карточка
Чина
ГОЛ! 1:1!
Y. Deda
62'
Замена
Y. Deda
️️️️
А. Бойчук
58'
46'
Замена
В. Приймак
️️️️
Р. Сабино
Желтая карточка
A. Giorgadze
40'
36'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сабино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Олег Кудрик
ВР
45
Владимир Якимец
ЛЗ
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
0
A. Giorgadze
ЦЗ
59
Артем Козак
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
9
Александру Бойчук
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Львов
29
Богдан Сарнавский
ВР
33
Игорь Гончар
ЦЗ
33
Sergey Borzenko
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
5
Рафаэл Сабино
ЦП
11
Ярослав Богунов
ЦП
95
Жоэль Бопесу
ЦП
89
Чина
ПВ
10
Alvaro
ЦФ
11
Никита Татарков
ЦФ
14
Matheus Iacovelli
ЦФ
Карпаты
13
Yaroslav Deda
ЦФ
Львов
94
Герман Пеньков
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
90
Serhiy Lyulka
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ЦЗ
30
Jonatan Lima
ЦП
17
Mikita Khodakovskii
ЦП
22
Егор Клименчук
ЦП
19
Ренан Оливейра
ЦФ
18
Welves
ЦФ
3-2-1-1
1
Кудрик
44
Дубинчак
0
45
Якимец
59
Козак
10
Притула
34
Танчик
9
Бойчук
3-3-1-3
29
Сарнавский
33
Гончар
33
18
Братков
5
Сабино
11
Богунов
95
Бопесу
89
Чина
14
11
Татарков
10
9
Бойчук
13
13
9
Бойчук
5
Сабино
5
Приймак
5
Приймак
5
Сабино
95
Бопесу
22
Клименчук
22
Клименчук
95
Бопесу
11
Богунов
19
Оливейра
19
Оливейра
11
Богунов
Остались в запасе
Карпаты
Львов
Главный тренер
Олег Дулуб
94
Герман Пеньков
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
90
Serhiy Lyulka
ЦЗ
30
Jonatan Lima
ЦП
17
Mikita Khodakovskii
ЦП
18
Welves
ЦФ
Остались в запасе
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
90
Serhiy Lyulka
ЦЗ
30
Jonatan Lima
ЦП
17
Mikita Khodakovskii
ЦП
18
Welves
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Статистика матча Карпаты - Львов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Украина
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