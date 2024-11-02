Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Карлайл Юнайтед - Уиган Атлетик
Карлайл Юнайтед - Уиган Атлетик: обзор матча 02 ноября 2024
Карлайл Юнайтед
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
0 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
105'
С. Смит
120+1'
М. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Уиган Атлетик
120'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Смит
Замена
Б. Барклай
️️️️
Т. Томас
111'
105'
ГОЛ! 0:1!
С. Смит
Пас отдал
S. Thomas
Желтая карточка
С. Лавелл
87'
75'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Д. Тейлор
Замена
C. Harper
️️️️
T. Charters
75'
Замена
Д. Робинсон
️️️️
A. Hayden
75'
Желтая карточка
H. Neal
61'
Замена
L. Armstrong
️️️️
Д. Аду-Аджей
59'
Замена
J. Ellis
️️️️
Т. Бьюри
59'
57'
Замена
С. Смит
️️️️
Л. Робинсон
46'
Замена
S. Thomas
️️️️
М. Олакигбе
46'
Замена
Д. Смит
️️️️
D. Rankine
46'
Замена
К. Рэмзи
️️️️
С. Сессеньон
33'
Желтая карточка
М. Олакигбе
25'
Желтая карточка
D. Rankine
Красная карточка
И. Робсон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
19
Люк Робинсон
ЛЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
6
Джейсон Керр
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦП
15
Dion Rankine
ЦП
19
Тело Осгор
АП
17
Майкл Олакигбе
ПВ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
26
Бен Барклай
ЦЗ
3
Cameron Harper
ЦЗ
18
Jack Ellis
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Tom Watson
ВР
23
Джеймс Каррагер
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
11
Silko Thomas
ЦП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
18
Джонни Смит
ПВ
9
Джо Хагилл
ЦФ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
2-3-5
13
4
Томас
6
Лавелл
7
Робсон
10
Сади
4
15
7
Бьюри
6
22
18
Аду-Аджей
3-2-2-2-1
1
Тикл
2
Сессеньон
6
Керр
24
Смит
6
Сиббик
19
Робинсон
8
Франсуа
15
17
Олакигбе
19
Осгор
18
Тейлор
6
19
Робинсон
19
Робинсон
6
4
Томас
26
Барклай
26
Барклай
4
Томас
15
3
3
15
7
Бьюри
18
18
7
Бьюри
18
Аду-Аджей
59
59
18
Аду-Аджей
2
Сессеньон
47
Рэмзи
47
Рэмзи
2
Сессеньон
17
Олакигбе
11
11
17
Олакигбе
19
Робинсон
8
Смит
8
Смит
19
Робинсон
15
18
Смит
18
Смит
15
18
Тейлор
9
Хагилл
9
Хагилл
18
Тейлор
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Уиган Атлетик
21
Гарри Льюис
ВР
16
Джош Вела
ЦП
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
12
Tom Watson
ВР
23
Джеймс Каррагер
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
27
Maleace Asamoah
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
21
Гарри Льюис
ВР
16
Джош Вела
ЦП
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
Остались в запасе
12
Tom Watson
ВР
23
Джеймс Каррагер
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
27
Maleace Asamoah
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Уиган Атлетик
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 22 тур
Киддерминстер
- : -
08.12.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 18 тур
Бертон Альбион
- : -
01.12.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Новости команд
Все
Карлайл Юнайтед
Уиган Атлетик
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+