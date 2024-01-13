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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Карлайл Юнайтед - Оксфорд
Карлайл Юнайтед - Оксфорд: обзор матча 13 января 2024
Карлайл Юнайтед
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
Оксфорд
71'
Э. МакКалмонт
39'
М. Харрис
47'
М. Харрис
68'
Т. Гудрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Оксфорд
Замена
R. Edmondson
️️️️
Э. МакКалмонт
87'
72'
Желтая карточка
O. Smyth
Желтая карточка
Д. Гарнер
72'
ГОЛ! 1:3!
Э. МакКалмонт
71'
69'
Замена
Г. Ли
️️️️
Д. Беннетт
68'
ГОЛ! 0:3!
Т. Гудрем
Пас отдал
E. Moore
Замена
T. Charters
️️️️
H. Neal
63'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
C. Whelan
63'
Замена
J. Gibson
️️️️
D. Butterworth
62'
53'
Желтая карточка
Д. Беннетт
47'
ГОЛ! 0:2!
М. Харрис
Пас отдал
Ф. Стивенс
Желтая карточка
J. Mellish
43'
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Харрис
Желтая карточка
H. Neal
31'
Желтая карточка
O. Moxon
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
17
Corey Whelan
ЦЗ
6
Сэм Лавелл
(К)
ЦЗ
18
Jack Ellis
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
8
Owen Moxon
ЦП
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
22
Jon Mellish
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Оксфорд
1
Джейми Камминг
ВР
6
Elliott Moore
(К)
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
8
Oisin Smyth
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
17
Marcus McGuane
ЦП
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
3
Jack Armer
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
20
Josh McEachran
ЦП
27
James Henry
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
2-1-4-3
21
Льюис
17
6
Лавелл
19
Робинсон
18
8
8
МакКалмонт
4
14
59
22
4-5-1
1
Камминг
2
Стивенс
3
Браун
12
Беннетт
6
8
Браннаган
8
11
Гудрем
17
9
Харрис
20
Родригеш
14
14
14
14
4
15
15
4
8
МакКалмонт
27
27
8
МакКалмонт
17
14
Гарнер
14
Гарнер
17
12
Беннетт
22
Ли
22
Ли
12
Беннетт
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Оксфорд
13
Gabriel Breeze
ВР
3
Jack Armer
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
20
Josh McEachran
ЦП
27
James Henry
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
3
Jack Armer
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
20
Josh McEachran
ЦП
27
James Henry
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Оксфорд
4
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
7
4
Офсайды
7
1
Количество передач
423
557
Сейвы
4
6
Точность передач %
68
74
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
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1
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1
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