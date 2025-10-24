Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Азербайджан. Премьер-лига
Карабах - Шамахы
Карабах - Шамахы: онлайн-трансляция 24 октября 2025
Карабах
24.10.2025, пятница, 18:00
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
- : -
Не начался
Шамахы
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Карабах - Шамахы
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Карабах
Шамахы
«Ференцварош» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2025
19 августа, 20:50
«Ференцварош» – «Карабах»: прогноз и ставки на матч 19 августа 2025 с коэффициентом 9.00
19 августа, 08:59
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Карабах» – «Шкендия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 18:45
«Спартак» рассматривает азербайджанского тренера
11 августа, 11:27
18
«Ференцварош» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2025
19 августа, 20:50
«Ференцварош» – «Карабах»: прогноз и ставки на матч 19 августа 2025 с коэффициентом 9.00
19 августа, 08:59
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Карабах» – «Шкендия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 18:45
«Спартак» рассматривает азербайджанского тренера
11 августа, 11:27
18
Тренер «Сабаха» Василий Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам
11 марта, 11:22
1
«Факел» купит Пуси
19 февраля, 13:34
7
«Сабах» впервые проиграл при Березуцком
22 декабря 2024, 15:55
Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд
29 июля 2021, 20:50
27
Бурмистров, Юрганов, Воробьев и Прохин – в старте «Сочи» на ответный матч с «Кешлей»
29 июля 2021, 18:02
6
Больше новостей
Азербайджан. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Кяпаз
- : -
23.08.2025
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Шамахы
- : -
24.08.2025
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Туран Товуз
- : -
24.08.2025
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Габала
- : -
25.08.2025
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 3 тур
Сумгаит
- : -
29.08.2025
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Кяпаз
- : -
23.08.2025
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Шамахы
- : -
24.08.2025
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Туран Товуз
- : -
24.08.2025
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Габала
- : -
25.08.2025
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 3 тур
Сумгаит
- : -
29.08.2025
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 3 тур
Нефтчи
- : -
29.08.2025
Туран Товуз
Последние матчи
Все
Карабах
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Карабах
0 : 1
22.08.2025
Сумгаит
Лига чемпионов, 4 раунд
Ференцварош
1 : 3
19.08.2025
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 1 тур
Нефтчи
1 : 1
16.08.2025
Шамахы
Лига чемпионов, 3 раунд
Карабах
5 : 1
12.08.2025
Шкендия
Лига чемпионов, 3 раунд
Шкендия
0 : 1
05.08.2025
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Карабах
0 : 1
22.08.2025
Сумгаит
Лига чемпионов, 4 раунд
Ференцварош
1 : 3
19.08.2025
Карабах
Лига чемпионов, 3 раунд
Карабах
5 : 1
12.08.2025
Шкендия
Лига чемпионов, 3 раунд
Шкендия
0 : 1
05.08.2025
Карабах
Лига чемпионов, 2 раунд
Карабах
1 : 0
30.07.2025
Шелбурн
Азербайджан. Премьер-лига, 1 тур
Нефтчи
1 : 1
16.08.2025
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 36 тур
Шамахы
0 : 1
24.05.2025
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 35 тур
Шамахы
0 : 1
17.05.2025
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 34 тур
Сабах
3 : 1
09.05.2025
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 33 тур
Шамахы
1 : 1
03.05.2025
Сабаил
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: