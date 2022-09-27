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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Камерун
Южная Корея - Камерун: обзор матча 27 сентября 2022
Южная Корея
27.09.2022, вторник, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Камерун
35'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Южная Корея - Камерун
Желтая карточка
К. Кен-Вон
90'
Замена
П. Сын Хо
️️️️
Х. У-Джо
82'
78'
Замена
П. Кунде
️️️️
М. Онгла
78'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
М. Нгамале
Замена
Ч. Ву-Ен
️️️️
Д. Сон
72'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
У. Ен Чон
72'
Замена
Н. Сан-Хо
️️️️
Х. Хванг
61'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
Л. Джэ Сон
46'
41'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Г. Ондуа
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
35'
Желтая карточка
К. Мин-Джэ
20'
9'
Желтая карточка
М. Нгамале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
6
Хван Ин Бом
ЦП
13
Джун-Хо Сон
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
13
У Ен Чон
ПВ
15
Ким Мун-Хван
ЦФ
1
Ким Сын-Гю
ЦФ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Камерун
23
Андре Онана
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
14
Самуэль Гуэ
ОП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
10
Брайан Мбемо
ПВ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Антонио да Консейсао
Южная Корея
12
Бом-Гын Сон
ВР
0
Dong-jun Kim
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
19
Ли Кан Ин
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
20
Хен-Джун Ян
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
0
Cho Young Wook
ЦФ
17
На Сан-Хо
ЦФ
8
Пэк Сын Хо
ЦФ
5
Ченг Ву-Ен
ЦФ
Камерун
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
24
Энсо Эбосс
ЛЗ
15
Умар Гонсалес
ЦЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
0
Georges Mandjeck
ЦП
14
Оливье Нтчам
ЦП
15
Пьер Кунде
ЦП
9
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
3-2-3-3
4
Мин-Джэ
20
Кен-Вон
3
Ким Чжин-Су
6
Ин Бом
13
Сон
7
Сон
10
Джэ Сон
13
Чон
11
Хванг
1
Ким Сын-Гю
15
Мун-Хван
3-3-1-2-1
23
Онана
21
Кастеллетто
3
Н'Кулу
18
Онгла
19
Фай
14
Гуэ
5
Толо
5
Ондуа
10
Мбемо
19
Нгамале
10
Абубакар
10
Джэ Сон
22
Чан Хун
22
Чан Хун
10
Джэ Сон
13
Чон
16
У-Джо
16
У-Джо
13
Чон
11
Хванг
17
Сан-Хо
17
Сан-Хо
11
Хванг
У-Джо
8
Сын Хо
8
Сын Хо
У-Джо
13
Сон
5
Ву-Ен
5
Ву-Ен
13
Сон
5
Ондуа
14
Нтчам
14
Нтчам
5
Ондуа
18
Онгла
15
Кунде
15
Кунде
18
Онгла
19
Нгамале
9
Нсаме
9
Нсаме
19
Нгамале
Остались в запасе
Южная Корея
Камерун
12
Бом-Гын Сон
ВР
0
Dong-jun Kim
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
19
Ли Кан Ин
АП
20
Хен-Джун Ян
ЦФ
0
Cho Young Wook
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
24
Энсо Эбосс
ЛЗ
15
Умар Гонсалес
ЦЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
0
Georges Mandjeck
ЦП
Главный тренер
Антонио да Консейсао
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
0
Dong-jun Kim
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
19
Ли Кан Ин
АП
20
Хен-Джун Ян
ЦФ
0
Cho Young Wook
ЦФ
Остались в запасе
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
24
Энсо Эбосс
ЛЗ
15
Умар Гонсалес
ЦЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
0
Georges Mandjeck
ЦП
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Главный тренер
Антонио да Консейсао
Статистика матча Южная Корея - Камерун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
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0 : 2
09.01.2026
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