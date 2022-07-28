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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Кишварда - Кайрат
Кишварда - Кайрат: обзор матча 28 июля 2022
Кишварда
28.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Кайрат
39'
Я. Месанович
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кишварда - Кайрат
Замена
L. Marcolini
️️️️
Б. Этвеш
87'
75'
Замена
Д. Касабулат
️️️️
Ф. Баньяк
75'
Замена
Е. Ткаченко
️️️️
Г. Алыкулов
Замена
E. Czérna
️️️️
J. Navrátil
72'
Замена
Д. Камай
️️️️
Я. Асани
72'
Замена
M. Ilievski
️️️️
Я. Месанович
72'
61'
Замена
В. Швырев
️️️️
Д. Усенов
Замена
B. Melnyk
️️️️
R. Makowski
58'
Желтая карточка
R. Makowski
56'
ГОЛ! 1:0!
Я. Месанович
Пас отдал
Б. Этвеш
39'
27'
Замена
Д. Усенов
️️️️
А. Ульшин
Желтая карточка
Б. Этвеш
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кишварда
12
Artem Odintsov
ВР
20
Matheus Leoni
ЦЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
22
Viktor Hei
ЦП
23
Бенче Этвеш
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
9
R. Makowski
ЦФ
7
Ясир Асани
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
29
Антон Крачковский
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
11
Жоао Пауло
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Кишварда
99
Mykhaylo Hotra
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
15
Imre Széles
ЦЗ
33
Tamás Rubus
ЦЗ
10
Дритон Камай
ЛВ
14
Bogdan Melnyk
ЦП
88
Erik Czérna
ЦП
11
Lucas Marcolini
ЦП
14
Mario Ilievski
ЦП
41
Roland Biro
ЦП
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
5
Лев Кургин
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
2-3-5
12
20
4
Кравченко
22
23
Этвеш
6
Карабелев
20
27
Месанович
7
Асани
9
4
4-3-1-2
44
Устименко
6
Садыбеков
5
Васин
3
Баньяк
4
Кейлер
22
Астанов
23
Ульшин
29
Крачковский
11
Алыкулов
11
Шушеначев
11
Пауло
9
14
14
9
20
88
88
20
23
Этвеш
11
11
23
Этвеш
27
Месанович
14
14
27
Месанович
7
Асани
10
Камай
10
Камай
7
Асани
11
Алыкулов
2
Ткаченко
2
Ткаченко
11
Алыкулов
3
Баньяк
4
Касабулат
4
Касабулат
3
Баньяк
23
Ульшин
47
Усенов
47
Усенов
23
Ульшин
Усенов
18
Швырев
18
Швырев
Усенов
Остались в запасе
Кишварда
Кайрат
99
Mykhaylo Hotra
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
15
Imre Széles
ЦЗ
33
Tamás Rubus
ЦЗ
41
Roland Biro
ЦП
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
1
Вадим Ульянов
ВР
5
Лев Кургин
ЦЗ
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
99
Mykhaylo Hotra
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
15
Imre Széles
ЦЗ
33
Tamás Rubus
ЦЗ
41
Roland Biro
ЦП
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
5
Лев Кургин
ЦЗ
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Кишварда - Кайрат
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
- : -
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кишварда
1 : 1
18.10.2026
Ференцварош
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
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