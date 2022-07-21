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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Кайрат - Кишварда
Кайрат - Кишварда: обзор матча 21 июля 2022
Кайрат
21.07.2022, четверг, 17:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Кишварда
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кайрат - Кишварда
Замена
А. Шушеначев
️️️️
Г. Алыкулов
64'
Желтая карточка
Ф. Баньяк
62'
Желтая карточка
С. Астанов
53'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
5
Лев Кургин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
23
Андрей Ульшин
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
24
Хосе Канте
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Кишварда
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
10
Дритон Камай
ЛВ
6
Янис Карабелев
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
9
R. Makowski
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Кишварда
89
Отто Хиндрих
ВР
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
4-3-1-2
44
Устименко
5
Васин
5
Кургин
6
Садыбеков
3
Баньяк
23
Ульшин
29
Крачковский
22
Астанов
11
Алыкулов
11
Пауло
24
Канте
1-1-1-3
71
Петелеу
6
Карабелев
10
Камай
27
Месанович
9
4
11
Алыкулов
11
Шушеначев
11
Шушеначев
11
Алыкулов
Остались в запасе
Кайрат
Кишварда
1
Вадим Ульянов
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
89
Отто Хиндрих
ВР
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Габор Эрош
Статистика матча Кайрат - Кишварда
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
- : -
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кишварда
1 : 1
18.10.2026
Ференцварош
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