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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - ПСЖ
Ювентус - ПСЖ: обзор матча 02 ноября 2022
Ювентус
02.11.2022, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
39'
Л. Бонуччи
13'
К. Мбаппе
69'
Н. Мендеш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - ПСЖ
Замена
Т. Барбиери
️️️️
Н. Фаджоли
88'
Замена
Э. Барренечеа
️️️️
Х. Куадрадо
88'
88'
Замена
Д. Перейра
️️️️
М. Верратти
85'
Желтая карточка
М. Верратти
Замена
М. Соуле
️️️️
М. Локателли
85'
Желтая карточка
Н. Фаджоли
77'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Ф. Миретти
74'
69'
ГОЛ! 1:2!
Н. Мендеш
Пас отдал
К. Мбаппе
68'
Замена
У. Экитике
️️️️
К. Солер
68'
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Х. Бернат
Желтая карточка
А. Милик
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Л. Бонуччи
Пас отдал
Х. Куадрадо
39'
21'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Ф. Руис
19'
Травма
Ф. Руис
Желтая карточка
Ф. Гатти
14'
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
7
Хуан Куадрадо
ПАЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Николо Фаджоли
ЦП
21
Фабио Миретти
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
17
Витинья
ЛП
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
18
Карлос Солер
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
3-2-2-2-1
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
4
Гатти
5
Локателли
7
Куадрадо
12
Рабьо
29
Фаджоли
18
Костич
21
Миретти
30
Милик
4-4-1-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
93
Рамос
24
Бернат
18
Солер
8
Руис
6
Верратти
17
Витинья
10
Месси
10
Мбаппе
21
Миретти
14
Кьеза
14
Кьеза
21
Миретти
29
Фаджоли
4
Барбиери
4
Барбиери
29
Фаджоли
7
Куадрадо
5
Барренечеа
5
Барренечеа
7
Куадрадо
5
Локателли
18
Соуле
18
Соуле
5
Локателли
24
Бернат
25
Мендеш
25
Мендеш
24
Бернат
6
Верратти
2
Перейра
2
Перейра
6
Верратти
8
Руис
8
Саншеш
8
Саншеш
8
Руис
18
Солер
22
Экитике
22
Экитике
18
Солер
Остались в запасе
Ювентус
ПСЖ
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ювентус - ПСЖ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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