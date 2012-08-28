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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Йовил - Вест Бромвич
Йовил - Вест Бромвич: обзор матча 28 августа 2012
Йовил
28.08.2012, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
2 : 4
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Йовил - Вест Бромвич
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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1 : 3
31.10.2026
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