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Расписание матчей
Англия. Кубок
Йовил - Лейтон Ориент
Йовил - Лейтон Ориент: обзор матча 04 января 2014
Йовил
04.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 3 раунд
4 : 0
Завершен
Лейтон Ориент
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Йовил - Лейтон Ориент
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Йовил
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
- : -
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 17 тур
Йовил
2 : 2
14.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 16 тур
Галифакс
2 : 0
31.10.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 15 тур
Хорнчерч
1 : 2
27.10.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 14 тур
Йовил
1 : 2
24.10.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 13 тур
Уилдстон
0 : 6
10.10.2026
Йовил
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
- : -
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
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Йовил
Лейтон Ориент
Фанат английского клуба выиграл 15 тысяч за несколько секунд
17 января
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил клуб 3-го дивизиона с помощью гола Хусанова (2:1)
2025.02.08 17:27
Узбек Хусанов забил дебютный гол во втором матче за «Манчестер Сити»
2025.02.08 16:39
6
«Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025
2025.02.08 14:05
Умер 32-летний капитан «Йовил Таун» Коллинз
2021.04.01 20:37
Умер 32-летний капитан «Йовил Таун» Коллинз
2021.04.01 20:37
Кубок Англии. «МЮ» вышел в 1/8 финала после разгрома «Йовила», «Шеффилд Уэнсдэй» прошел «Рединг»
2018.01.27 00:48
Санчес ассистировал за «МЮ» спустя час после дебюта
2018.01.27 00:24
5
Фанаты «Йовила» – в адрес Моуринью: «Ты просто дерьмовая версия Гвардиолы»
2018.01.27 00:10
7
Через час Санчес дебютирует за «Манчестер Юнайтед»
2018.01.26 21:55
4
Фанат английского клуба выиграл 15 тысяч за несколько секунд
17 января
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил клуб 3-го дивизиона с помощью гола Хусанова (2:1)
2025.02.08 17:27
Узбек Хусанов забил дебютный гол во втором матче за «Манчестер Сити»
2025.02.08 16:39
6
«Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025
2025.02.08 14:05
«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги. Матч с «Лейтон Ориент» официально отменен
2020.09.25 14:55
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