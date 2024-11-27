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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Йокогама Маринос - Пхохан Стилерс
Йокогама Маринос - Пхохан Стилерс: обзор матча 27 ноября 2024
Йокогама Маринос
27.11.2024, среда, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 5 тур
2 : 0
Завершен
Пхохан Стилерс
41'
Ян
90+5'
A. Lopes (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йокогама Маринос - Пхохан Стилерс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
A. Lopes
90'
+5
Замена
R. Miyaichi
️️️️
Ã.
87'
Замена
K. Inoue
️️️️
Ян
87'
Замена
T. Watanabe
️️️️
E.
79'
Замена
A. Uenaka
️️️️
Т. Нисимура
79'
Замена
J. Amano
️️️️
R. Koike
78'
76'
Желтая карточка
H. Kang
65'
Замена
K. Kim
️️️️
S. Baek
46'
Замена
H. Kang
️️️️
P. Hyeong-woo
Желтая карточка
E.
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
Ян
Пас отдал
A. Lopes
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йокогама Маринос
21
Hiroki Ilkura
ВР
27
Ken Matsubara
(К)
ЦЗ
25
Ryuta Koike
ЦЗ
41
Katsuya Nagato
ЦЗ
5
Takumi Kamijima
ЦЗ
4
Eduardo
ЦЗ
28
Riku Yamane
ЦП
18
Ян
ПВ
20
Такума Нисимура
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
9
Anderson Lopes
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
34
Gyu-baeg Lee
ЦЗ
13
Sukju Yoon
ЦП
89
Kim Myeong-jun
ЦП
16
Kim Dong-jin
ЦП
83
Seong-jun Jo
ЦФ
7
Kim In-Sung
ЦФ
10
Sung-dong Baek
(К)
ЦФ
29
Park Hyeong-woo
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Йокогама Маринос
31
Fuma Shirasaka
ВР
1
William Popp
ВР
39
Taiki Watanabe
ЦЗ
44
Shinnosuke Hatanaka
ЦЗ
50
Hijiri Kato
ЦЗ
8
Коджо Азиангбе
ЦП
35
Keigo Sakakibara
ЦП
8
Kota Mizunuma
ЦП
8
Kenta Inoue
ЦП
14
Asahi Uenaka
ЦФ
23
Ryo Miyaichi
ЦФ
40
Jun Amano
ЦФ
Пхохан Стилерс
23
Seung-hwan Lee
ВР
23
Lee Dong-hyeop
ЦЗ
39
Sang-ki Min
ЦЗ
18
Hyeon-Je Kang
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
70
Hwang Seo-woong
ЦП
22
Kyu-hyeong Kim
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
15
Lee Kyu-Min
ЦФ
3-2-1-1-3
21
41
5
4
25
27
28
18
Ян
9
17
20
Нисимура
3-3-4
21
55
2
34
13
89
16
29
10
7
83
4
39
39
4
18
Ян
8
8
18
Ян
20
Нисимура
14
14
20
Нисимура
17
23
23
17
25
40
40
25
29
18
18
29
10
22
22
10
Остались в запасе
Йокогама Маринос
Пхохан Стилерс
31
Fuma Shirasaka
ВР
1
William Popp
ВР
44
Shinnosuke Hatanaka
ЦЗ
50
Hijiri Kato
ЦЗ
8
Коджо Азиангбе
ЦП
35
Keigo Sakakibara
ЦП
8
Kota Mizunuma
ЦП
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
23
Seung-hwan Lee
ВР
23
Lee Dong-hyeop
ЦЗ
39
Sang-ki Min
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
70
Hwang Seo-woong
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
15
Lee Kyu-Min
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Остались в запасе
31
Fuma Shirasaka
ВР
1
William Popp
ВР
44
Shinnosuke Hatanaka
ЦЗ
50
Hijiri Kato
ЦЗ
8
Коджо Азиангбе
ЦП
35
Keigo Sakakibara
ЦП
8
Kota Mizunuma
ЦП
Остались в запасе
23
Seung-hwan Lee
ВР
23
Lee Dong-hyeop
ЦЗ
39
Sang-ki Min
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
70
Hwang Seo-woong
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
15
Lee Kyu-Min
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Статистика матча Йокогама Маринос - Пхохан Стилерс
1
1
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
2
Нарушения
15
9
Офсайды
2
1
Количество передач
668
430
Сейвы
1
5
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 16 тур
Ависпа Фукуока
1 : 2
25.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 15 тур
Санфречче Хиросима
2 : 2
21.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 14 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
07.11.2026
Фаджано Окаяма
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Информация о матче
Главный судья:
Абдулрахман Аль-Джассим
Стадион:
Nissan Stadium, Yokohama
Новости команд
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Йокогама Маринос
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