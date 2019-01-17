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Расписание матчей
Кубок Азии
Япония - Узбекистан
Япония - Узбекистан: обзор матча 17 января 2019
Япония
17.01.2019, четверг, 16:30
Кубок Азии, группа F, 3 тур
2 : 1
Завершен
Узбекистан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Япония - Узбекистан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 2
14.11.2026
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2 : 1
28.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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24.09.2026
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23.12.2027
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