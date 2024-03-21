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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Япония - КНДР
Япония - КНДР: обзор матча 21 марта 2024
Япония
21.03.2024, четверг, 13:23
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа B, 3 тур
1 : 0
Завершен
КНДР
2'
А. Танака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Япония - КНДР
83'
Замена
I. Mun
️️️️
K. Pom Hyok
Замена
К. Огава
️️️️
А. Уэда
81'
Замена
Д. Хасиока
️️️️
Ю. Сугавара
74'
Замена
Т. Асано
️️️️
Т. Минамино
74'
Замена
Ш. Танигучи
️️️️
Р. Доан
74'
Желтая карточка
Х. Ито
60'
Замена
В. Эндо
️️️️
Х. Морита
58'
52'
Замена
O. Choe
️️️️
K. Kim
20'
Желтая карточка
K. Chol Jang
ГОЛ! 1:0!
А. Танака
Пас отдал
Р. Доан
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
1
Зион Сузуки
ВР
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Ко Итакура
(К)
ЦЗ
16
Коки Мачида
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
8
Такуми Минамино
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
17
Ао Танака
ЦП
10
Рицу Доан
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
КНДР
1
Kang Ju-Hyok
ВР
4
Kim Pom Hyok
ЦЗ
16
Kim Yu Song
ЦЗ
22
Kim Kuk Bom
ЦП
20
Chung-song Paek
ЦП
3
Kuk Chol Jang
(К)
ЦП
15
Un-Chol Ri
ЦФ
12
Ju-Song Choe
ЦФ
11
Ил-Гван Джон
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
Япония
12
Кейсуке Осако
ВР
1
Даия Маекава
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
16
Даики Хасиока
ПЗ
13
Кеито Накамура
ЛВ
6
Ватару Эндо
ОП
0
Такуму Кавамура
ЦП
20
Такефуса Кубо
ПВ
18
Такума Асано
ПВ
19
Коки Огава
ЦФ
КНДР
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
6
Kye Tam
ЦП
19
Kim Sung-Hye
ЦП
7
In-ju Mun
ЦП
10
Il-song Ri
ЦФ
7
Kuk-jin Kim
ЦФ
17
Kuk Chol Kang
ЦФ
9
Jo-guk Ri
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Сузуки
2
Сугавара
16
Мачида
21
Ито
4
Итакура
5
Морита
17
Танака
8
Минамино
10
Доан
11
Маэда
18
Уэда
2-3-3
1
4
16
22
20
3
11
Джон
12
15
10
Доан
3
Танигучи
3
Танигучи
10
Доан
2
Сугавара
16
Хасиока
16
Хасиока
2
Сугавара
5
Морита
6
Эндо
6
Эндо
5
Морита
8
Минамино
18
Асано
18
Асано
8
Минамино
18
Уэда
19
Огава
19
Огава
18
Уэда
4
7
7
4
Остались в запасе
Япония
КНДР
12
Кейсуке Осако
ВР
1
Даия Маекава
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
0
Такуму Кавамура
ЦП
13
Кеито Накамура
ЛВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
6
Kye Tam
ЦП
19
Kim Sung-Hye
ЦП
10
Il-song Ri
ЦФ
7
Kuk-jin Kim
ЦФ
17
Kuk Chol Kang
ЦФ
9
Jo-guk Ri
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
Остались в запасе
12
Кейсуке Осако
ВР
1
Даия Маекава
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
0
Такуму Кавамура
ЦП
13
Кеито Накамура
ЛВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
Остались в запасе
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
21
K. Yu
ВР
18
Sin Tae Song
ВР
6
Kye Tam
ЦП
19
Kim Sung-Hye
ЦП
10
Il-song Ri
ЦФ
7
Kuk-jin Kim
ЦФ
17
Kuk Chol Kang
ЦФ
9
Jo-guk Ri
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Йон Тон-соп
Статистика матча Япония - КНДР
1
1
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
5
8
Офсайды
2
2
Количество передач
389
246
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
64
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
КНДР
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 10 тур
Иран
3 : 0
10.06.2025
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 9 тур
КНДР
2 : 2
05.06.2025
Киргизия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 8 тур
КНДР
1 : 2
25.03.2025
ОАЭ
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 7 тур
Катар
5 : 1
20.03.2025
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
14.03.2025
КНДР
Информация о матче
Посещаемость:
59354
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