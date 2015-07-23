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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Омония - Ягеллония
Омония - Ягеллония: обзор матча 23 июля 2015
Омония
23.07.2015, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Ягеллония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Омония - Ягеллония
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
- : -
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 12 тур
Ягеллония
1 : 0
25.10.2026
Висла Плоцк
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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