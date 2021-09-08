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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Италия - Литва
Италия - Литва: обзор матча 08 сентября 2021
Италия
08.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 6 тур
5 : 0
Завершен
Литва
11'
М. Кен
14'
Э. Уткус (АГ)
24'
Д. Распадори
29'
М. Кен
54'
Д. Ди Лоренцо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Литва
83'
Замена
А. Тутишкинас
️️️️
Л. Климавичус
Замена
Д. Берарди
️️️️
М. Кен
73'
73'
Замена
К. Узела
️️️️
Э. Дубицкас
71'
Желтая карточка
Л. Климавичус
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Ф. Бернардески
61'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
Жоржиньо
61'
ГОЛ! 5:0!
Д. Ди Лоренцо
Пас отдал
Ф. Бернардески
54'
Замена
С. Сиригу
️️️️
Д. Доннарумма
46'
Замена
Д. Калабрия
️️️️
К. Бираги
46'
46'
Замена
Д. Бараускас
️️️️
В. Славицкас
ГОЛ! 4:0!
М. Кен
Пас отдал
Ф. Бернардески
29'
ГОЛ! 3:0!
Д. Распадори
24'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Э. Уткус
14'
ГОЛ! 1:0!
М. Кен
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
8
Жоржиньо
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
4
Маттео Пессина
АП
20
Федерико Бернардески
ПВ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Литва
1
Эрнестас Шеткус
ВР
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
17
Мартинас Дапкус
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
9
Эдгарас Дубицкас
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
0
Гаэтано Кастровилли
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
11
Доменико Берарди
ПВ
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
Литва
0
Титас Крапикас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
2
Витас Гашпуйтис
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
6
Бенас Шаткус
ЦЗ
19
Линас Мегелайтис
ОП
0
Каролис Узела
ЦП
4-2-2-2
1
Доннарумма
3
Бираги
15
Ачерби
6
Бастони
22
Ди Лоренцо
8
Жоржиньо
16
Кристанте
4
Пессина
20
Бернардески
9
Кен
10
Распадори
3-5-2
1
Шеткус
13
Ласицкас
2
Климавичус
5
Славицкас
11
Новиковас
14
Сливка
17
Дапкус
3
Уткус
18
Вербицкас
9
Дубицкас
19
Казлаускас
1
Доннарумма
1
Сиригу
1
Сиригу
1
Доннарумма
3
Бираги
4
Калабрия
4
Калабрия
3
Бираги
8
Жоржиньо
0
Кастровилли
0
Кастровилли
8
Жоржиньо
9
Кен
11
Берарди
11
Берарди
9
Кен
20
Бернардески
20
Скамакка
20
Скамакка
20
Бернардески
2
Климавичус
2
Тутишкинас
2
Тутишкинас
2
Климавичус
5
Славицкас
21
Бараускас
21
Бараускас
5
Славицкас
9
Дубицкас
0
Узела
0
Узела
9
Дубицкас
Остались в запасе
Италия
Литва
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
0
Титас Крапикас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
2
Витас Гашпуйтис
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
6
Бенас Шаткус
ЦЗ
19
Линас Мегелайтис
ОП
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Остались в запасе
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
Остались в запасе
0
Титас Крапикас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
2
Витас Гашпуйтис
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
6
Бенас Шаткус
ЦЗ
19
Линас Мегелайтис
ОП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Статистика матча Италия - Литва
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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