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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Шотландия - Израиль
Шотландия - Израиль: обзор матча 09 октября 2021
Шотландия
09.10.2021, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 7 тур
3 : 2
Завершен
Израиль
30'
Д. МакГинн
57'
Л. Дайкс
90+4'
С. Мактоминей
5'
Э. Захави
32'
М. Даббур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Израиль
Замена
Л. Купер
️️️️
Б. Гилмор
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
С. Мактоминей
Пас отдал
Д. Хендри
90'
+4
88'
Замена
О. Давидзаде
️️️️
С. Менахем
Желтая карточка
Н. Паттерсон
85'
Желтая карточка
Б. Гилмор
81'
81'
Желтая карточка
Н. Биттон
74'
Замена
Г. Кинда
️️️️
О. Арад
Замена
Р. Кристи
️️️️
Ч. Адамс
68'
66'
Замена
Д. Глейзер
️️️️
Б. Натхо
66'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
М. Даббур
57'
Желтая карточка
Э. Захави
ГОЛ! 2:2!
Л. Дайкс
Пас отдал
Э. Робертсон
57'
Желтая карточка
Э. Робертсон
55'
Желтая карточка
Д. МакГинн
49'
Пенальти не реализован!
Л. Дайкс
45'
+1
44'
Желтая карточка
Б. Натхо
32'
ГОЛ! 1:2!
М. Даббур
ГОЛ! 1:1!
Д. МакГинн
Пас отдал
Э. Робертсон
30'
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Захави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
3
Сун Менахем
ЛЗ
4
Офри Арад
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
17
Ияд Абу
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
4
Нир Биттон
ОП
8
Дор Перец
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
16
Скотт Маккена
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
11
Райан Кристи
АП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Израиль
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
0
Эдуард Готлиб
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
20
Эден Шамир
ЦП
3
Дан Глейзер
ЦП
10
Гади Кинда
АП
20
Лиел Абада
ПВ
0
Суф Подгоряну
ПВ
14
Йонатан Коэн
ЦФ
12
Шон Вайссман
ЦФ
4-4-2
21
Гордон
3
Робертсон
6
Тирни
13
Хендри
22
Паттерсон
4
Мактоминей
8
Гилмор
8
МакГрегор
7
МакГинн
9
Дайкс
10
Адамс
4-1-2-1-2
18
Марсиано
17
Абу
2
Даса
4
Арад
3
Менахем
4
Биттон
8
Перец
6
Натхо
10
Соломон
9
Даббур
7
Захави
8
Гилмор
16
Купер
16
Купер
8
Гилмор
10
Адамс
11
Кристи
11
Кристи
10
Адамс
3
Менахем
22
Давидзаде
22
Давидзаде
3
Менахем
6
Натхо
3
Глейзер
3
Глейзер
6
Натхо
4
Арад
10
Кинда
10
Кинда
4
Арад
9
Даббур
12
Вайссман
12
Вайссман
9
Даббур
Остались в запасе
Шотландия
Израиль
20
Райан Фрейзер
ЛВ
12
Лиам Келли
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
16
Скотт Маккена
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
0
Эдуард Готлиб
ЦЗ
20
Эден Шамир
ЦП
20
Лиел Абада
ПВ
0
Суф Подгоряну
ПВ
14
Йонатан Коэн
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Остались в запасе
20
Райан Фрейзер
ЛВ
12
Лиам Келли
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
16
Скотт Маккена
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Остались в запасе
23
Итамар Нитцан
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
20
Йель Абу Ханна
ЦЗ
0
Эдуард Готлиб
ЦЗ
20
Эден Шамир
ЦП
20
Лиел Абада
ПВ
0
Суф Подгоряну
ПВ
14
Йонатан Коэн
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Статистика матча Шотландия - Израиль
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
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