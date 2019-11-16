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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Израиль - Польша
Израиль - Польша: обзор матча 16 ноября 2019
Израиль
16.11.2019, суббота, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 9 тур
1 : 2
Завершен
Польша
88'
М. Даббур
4'
Г. Крыховяк
54'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Польша
ГОЛ! 1:2!
М. Даббур
88'
57'
Желтая карточка
К. Белик
54'
ГОЛ! 0:2!
К. Пентек
Желтая карточка
Н. Биттон
53'
4'
ГОЛ! 0:1!
Г. Крыховяк
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
21
Лоай Таха
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
4
Нир Биттон
ОП
6
Бибрас Натхо
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
6
Крыстиан Белик
ОП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
9
Диа Саба
ЦФ
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
0
Доминик Фурман
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
23
Матеуш Клих
ЦП
17
Дамиан Кадзиор
ЦП
24
Давид Ковнацки
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-1-2-2
18
Марсиано
20
Бен Харуш
21
Таха
21
Тиби
2
Даса
4
Биттон
6
Натхо
7
Каял
9
Даббур
7
Захави
4-2-1-2-1
1
Щесны
4
Кедзиора
15
Глик
5
Беднарек
13
Реца
6
Белик
10
Крыховяк
10
Зелински
20
Шиманьски
19
Франковски
23
Пентек
Остались в запасе
Израиль
Польша
5
Орель Дгани
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
9
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
0
Доминик Фурман
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
23
Матеуш Клих
ЦП
17
Дамиан Кадзиор
ЦП
24
Давид Ковнацки
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Остались в запасе
5
Орель Дгани
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
9
Диа Саба
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
0
Доминик Фурман
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
23
Матеуш Клих
ЦП
17
Дамиан Кадзиор
ЦП
24
Давид Ковнацки
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Статистика матча Израиль - Польша
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
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