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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Израиль - Латвия
Израиль - Латвия: обзор матча 15 октября 2019
Израиль
15.10.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 8 тур
3 : 1
Завершен
Латвия
16'
М. Даббур
26'
Э. Захави
42'
М. Даббур
40'
В. Камеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Латвия
ГОЛ! 3:1!
М. Даббур
Пас отдал
Э. Захави
42'
40'
ГОЛ! 2:1!
В. Камеш
Пас отдал
В. Гутковскис
ГОЛ! 2:0!
Э. Захави
Пас отдал
М. Даббур
26'
19'
Желтая карточка
М. Осс
ГОЛ! 1:0!
М. Даббур
Пас отдал
Т. Тавата
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
21
Лоай Таха
ЦЗ
13
Талеб Тавата
ЦЗ
4
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
4
Нир Биттон
ОП
6
Бибрас Натхо
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
9
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
7
Владимирс Камеш
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
7
Ритварс Ругинс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
15
Денис Ракельс
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
4-1-1-3
18
Марсиано
21
Таха
13
Тавата
4
Эльхамед
2
Даса
4
Биттон
6
Натхо
9
Саба
9
Даббур
7
Захави
2-4-1
1
Штейнборс
3
Ягодинскис
3
Осс
10
Икаунекс
11
Савалниекс
16
Тарасов
7
Камеш
9
Гутковскис
Остались в запасе
Израиль
Латвия
10
Манор Соломон
ЛВ
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
Главный тренер
Элиша Леви
1
Андрис Ванинс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
7
Ритварс Ругинс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
15
Денис Ракельс
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Остались в запасе
10
Манор Соломон
ЛВ
1
Ариэль Харуш
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
Остались в запасе
1
Андрис Ванинс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
7
Ритварс Ругинс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
15
Денис Ракельс
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Главный тренер
Марьян Пахарь
Статистика матча Израиль - Латвия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
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