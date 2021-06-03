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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Испания (мол) - Португалия (мол)
Испания (мол) - Португалия (мол): обзор матча 03 июня 2021
Испания (мол)
03.06.2021, четверг, 19:00
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Португалия (мол)
80'
Х. Куэнка (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Испания (мол) - Португалия (мол)
90'
Замена
П. Перейра
️️️️
Ф. Виейра
Замена
А. Руис
️️️️
Г. Вильяр
82'
80'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Куэнка
Замена
О. Сансет
️️️️
М. Гарсия
76'
Замена
Й. Пино
️️️️
Б. Диас
66'
65'
Замена
Жота
️️️️
Д. Мота
65'
Замена
Р. Бару
️️️️
Д. Браганца
64'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Р. Леау
Желтая карточка
Б. Диас
57'
51'
Замена
Флорентину
️️️️
Ж. Фернандеш
Замена
Х. Миранда
️️️️
Б. Хиль
46'
31'
Желтая карточка
Р. Леау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания (мол)
0
Альваро Фернандес
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Оскар Хиль
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Хорхе Куэнка
ЦЗ
18
Хави Пуадо
ЛВ
22
Брайан Хиль
ЛВ
10
Гонсало Вильяр
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
10
Браим Диас
АП
14
Ману Гарсия
АП
Португалия (мол)
1
Диогу Кошта
ВР
5
Диогу Лейте
ЦЗ
2
Абду Конте
ЦЗ
0
Даниэль Браганца
ЦЗ
4
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
23
Витинья
ЦП
0
Жедсон Фернандеш
ЦП
0
Фабиу Виейра
ПП
9
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Руй Жорже
Испания (мол)
23
Иньяки Пенья
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
0
Адрия Педроса
ЛЗ
12
Хуан Миранда
ЛЗ
15
Алехандро Франкес
ЦЗ
16
Антонио Бланко
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
18
Ойан Сансет
АП
11
Йереми Пино
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
0
Фер Ниньо
ЦФ
Португалия (мол)
0
Жоау Виржиния
ВР
0
Луиш Максимиану
ВР
14
Тиагу Джало
ЦЗ
0
Томаш Тавареш
ПЗ
0
Жота
ЛВ
0
Флорентину
ОП
0
Ромарио Бару
ЦП
16
Филипе Соареш
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
0
Педру Перейра
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
0
Тиагу Томаш
ЦФ
4-2-3-1
0
Фернандес
22
Кукурелья
14
Мингеса
5
Куэнка
22
Хиль
10
Вильяр
18
Субименди
22
Хиль
14
Гарсия
18
Пуадо
10
Диас
3-2-3-1-1
1
Кошта
2
Конте
0
Браганца
4
Кейруш
2
Далот
5
Лейте
0
Виейра
0
Фернандеш
23
Витинья
7
Леау
9
Мота
14
Гарсия
18
Сансет
18
Сансет
14
Гарсия
22
Хиль
12
Миранда
12
Миранда
22
Хиль
10
Диас
11
Пино
11
Пино
10
Диас
10
Вильяр
9
Руис
9
Руис
10
Вильяр
7
Леау
0
Томаш
0
Томаш
7
Леау
0
Виейра
0
Перейра
0
Перейра
0
Виейра
0
Фернандеш
0
Флорентину
0
Флорентину
0
Фернандеш
0
Браганца
0
Бару
0
Бару
0
Браганца
9
Мота
0
Жота
0
Жота
9
Мота
Остались в запасе
Испания (мол)
Португалия (мол)
16
Антонио Бланко
ЦП
23
Иньяки Пенья
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
0
Адрия Педроса
ЛЗ
15
Алехандро Франкес
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
0
Фер Ниньо
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
14
Франсишку Консейсау
ПВ
0
Жоау Виржиния
ВР
0
Луиш Максимиану
ВР
14
Тиагу Джало
ЦЗ
0
Томаш Тавареш
ПЗ
16
Филипе Соареш
АП
Главный тренер
Руй Жорже
Остались в запасе
16
Антонио Бланко
ЦП
23
Иньяки Пенья
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
0
Адрия Педроса
ЛЗ
15
Алехандро Франкес
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
0
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
14
Франсишку Консейсау
ПВ
0
Жоау Виржиния
ВР
0
Луиш Максимиану
ВР
14
Тиагу Джало
ЦЗ
0
Томаш Тавареш
ПЗ
16
Филипе Соареш
АП
Главный тренер
Руй Жорже
Статистика матча Испания (мол) - Португалия (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Испания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
1 : 3
21.06.2025
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Словакия (мол)
2 : 3
11.06.2025
Испания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
Португалия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Португалия (мол)
0 : 1
21.06.2025
Нидерланды (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Грузия (мол)
0 : 4
17.06.2025
Португалия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Португалия (мол)
5 : 0
14.06.2025
Польша (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Португалия (мол)
0 : 0
11.06.2025
Франция (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Англия (мол)
4 : 2
24.03.2025
Португалия (мол)
Информация о матче
Где смотреть матч:
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