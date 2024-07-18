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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ислочь - Ла Фиорита
Ислочь - Ла Фиорита: обзор матча 18 июля 2024
Ислочь
18.07.2024, четверг, 20:30
Лига конференций, 1 раунд
0 : 2
Первый матч – 1 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Ла Фиорита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Ла Фиорита
ГОЛ!
E. Pezzi
2:3
ГОЛ!
В. Журавлев
2:2
ГОЛ!
E. Olcese
1:2
Пенальти не реализован!
Д. Сибилев
Пенальти не реализован!
М. Ковель
ГОЛ!
Г. Ровдо
1:1
ГОЛ!
F. Casolla
0:1
Замена
В. Журавлев
️️️️
Е. Юдчиц
104'
Замена
Г. Ровдо
️️️️
А. Бутько
65'
Замена
Д. Сибилев
️️️️
В. Сенько
55'
Желтая карточка
В. Сенько
40'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ислочь - Ла Фиорита
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Ла Фиорита
Лига конференций, 1 раунд
Ла Фиорита
0 : 2
14.07.2026
УНА Штрассен
Лига конференций, 1 раунд
УНА Штрассен
1 : 0
07.07.2026
Ла Фиорита
Лига конференций, 1 раунд
Ла Фиорита
2 : 2
17.07.2025
Вардар
Лига конференций, 1 раунд
Вардар
3 : 0
10.07.2025
Ла Фиорита
Лига конференций, 2 раунд
Ла Фиорита
0 : 4
01.08.2024
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
KFP Minsk, Minsk
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