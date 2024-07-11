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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ла Фиорита - Ислочь
Ла Фиорита - Ислочь: обзор матча 11 июля 2024
Ла Фиорита
11.07.2024, четверг, 21:45
Лига конференций, 1 раунд
0 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Ислочь
34'
А. Бутько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ла Фиорита - Ислочь
90'
Замена
Д. Сибилев
️️️️
А. Шестюк
84'
Замена
Р. Алии
️️️️
В. Булмага
61'
Замена
Г. Ровдо
️️️️
А. Бутько
60'
Замена
К. Кучинский
️️️️
Ф. Ибрахим
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Бутько
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ла Фиорита
23
Enrico Pezzi
ЦЗ
11
Jacopo Semprini
ЦЗ
17
Francesco Casolla
ЦП
33
Томмазо Дзафферани
ПП
11
Matteo Semprini
ЦФ
27
GIanluca Vivan
ЦФ
Главный тренер
Томас Манфредини
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
9
Александр Шестюк
ЦФ
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Ла Фиорита
1
Маттео Цаволи
ВР
6
Filippo Santi
ЦЗ
15
R. Lago
ЦФ
Ислочь
1
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
7
Глеб Ровдо
ПВ
8
Рамин Алии
ЦФ
2-2-2
23
11
17
33
Дзафферани
27
11
4-1-2-1-2
28
Свирский
99
Юдчиц
5
Ковель
20
Веретило
33
Ибрахим
22
Булмага
9
Сенько
21
Галята
6
Гоманов
70
Бутько
9
Шестюк
33
Ибрахим
19
Кучинский
19
Кучинский
33
Ибрахим
9
Шестюк
6
Сибилев
6
Сибилев
9
Шестюк
70
Бутько
7
Ровдо
7
Ровдо
70
Бутько
22
Булмага
8
Алии
8
Алии
22
Булмага
Остались в запасе
Ла Фиорита
Ислочь
1
Маттео Цаволи
ВР
6
Filippo Santi
ЦЗ
15
R. Lago
ЦФ
Главный тренер
Томас Манфредини
1
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
1
Маттео Цаволи
ВР
6
Filippo Santi
ЦЗ
15
R. Lago
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
Главный тренер
Томас Манфредини
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Ла Фиорита - Ислочь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ла Фиорита
Лига конференций, 1 раунд
Ла Фиорита
0 : 2
14.07.2026
УНА Штрассен
Лига конференций, 1 раунд
УНА Штрассен
1 : 0
07.07.2026
Ла Фиорита
Лига конференций, 1 раунд
Ла Фиорита
2 : 2
17.07.2025
Вардар
Лига конференций, 1 раунд
Вардар
3 : 0
10.07.2025
Ла Фиорита
Лига конференций, 2 раунд
Ла Фиорита
0 : 4
01.08.2024
Истанбул Башакшехир
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Информация о матче
Главный судья:
Jasmin Sabotic, Luxembourg
Стадион:
San Marino Stadium, San Marino
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