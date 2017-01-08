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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ирис Клуб де Круа - Сент-Этьен
Ирис Клуб де Круа - Сент-Этьен: обзор матча 08 января 2017
Ирис Клуб де Круа
08.01.2017, воскресенье, 19:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 4
Завершен
Сент-Этьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ирис Клуб де Круа - Сент-Этьен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ирис Клуб де Круа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ирис Клуб де Круа
0 : 4
19.12.2025
Реймс
Франция. Кубок, 1/128-finals
Ирис Клуб де Круа
3 : 2
15.11.2025
Расинг
Франция. Кубок, 1/8 финала
Ирис Клуб де Круа
0 : 3
05.02.2019
Дижон
Франция. Кубок, 1/16 финала
Мариньян Жиньяк
0 : 0
23.01.2019
Ирис Клуб де Круа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ирис Клуб де Круа
2 : 0
05.01.2019
Раон-л'Этап
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
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