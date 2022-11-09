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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Ирак
Мексика - Ирак: обзор матча 09 ноября 2022
Мексика
09.11.2022, среда, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Ирак
4'
А. Вега
49'
Р. Фуньес Мори
67'
Х. Гальярдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мексика - Ирак
ГОЛ! 3:0!
Х. Гальярдо
67'
ГОЛ! 2:0!
Р. Фуньес Мори
Пас отдал
У. Антуна
49'
Замена
Х. Ангуло
️️️️
Л. Чавес
46'
Замена
К. Альварес
️️️️
Э. Морено
46'
Замена
Р. Фуньес Мори
️️️️
Х. Мартин
46'
Замена
У. Антуна
️️️️
А. Вега
46'
Замена
Л. Ромо
️️️️
К. Родригес
46'
Замена
Э. Санчес
️️️️
Э. Эррера
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Вега
Пас отдал
Х. Гальярдо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Мексика - Ирак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
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Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
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2 : 3
06.07.2026
Англия
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
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