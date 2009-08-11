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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шрусбери Таун - Ипсвич Таун
Шрусбери Таун - Ипсвич Таун: обзор матча 11 августа 2009
Шрусбери Таун
11.08.2009, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
3 : 3
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Ипсвич Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шрусбери Таун - Ипсвич Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
- : -
14.11.2026
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Англия. Вторая лига, 14 тур
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1 : 2
31.10.2026
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24.10.2026
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20.10.2026
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Англия. Вторая лига, 11 тур
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- : -
21.11.2026
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08.11.2026
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2 : 2
31.10.2026
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1 : 1
23.10.2026
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3 : 2
17.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Гринхаус Мидоу
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