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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - Штутгарт
Ингольштадт - Штутгарт: обзор матча 12 марта 2016
Ингольштадт
12.03.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
3 : 3
Завершен
Штутгарт
4'
М. Хартманн
56'
М. Леки
61'
Д. Лескано
9'
Ф. Костич
79'
Л. Рупп
84'
Д. Дидави (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Штутгарт
Замена
Ш. Лекс
️️️️
Д. Лескано
90'
+2
87'
Желтая карточка
К. Гентнер
Замена
К. Энгель
️️️️
А. Коэн
85'
84'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Д. Дидави
79'
ГОЛ! 3:2!
Л. Рупп
74'
Замена
Б. Тащи
️️️️
Т. Вернер
Желтая карточка
Б. Хюбнер
70'
65'
Замена
А. Кравец
️️️️
С. Ди
62'
Желтая карточка
Д. Дидави
ГОЛ! 3:1!
Д. Лескано
61'
ГОЛ! 2:1!
М. Леки
Пас отдал
М. Кристиансен
56'
54'
Замена
Т. Шунич
️️️️
Г. Нидермайер
Желтая карточка
Д. Да Коста
54'
22'
Желтая карточка
Г. Нидермайер
9'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Костич
Пас отдал
Э. Инсуа
ГОЛ! 1:0!
М. Хартманн
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Рожер
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
22
Константин Энгель
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
24
Алой Ихеначо
ЦФ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
80
Борис Тащи
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
3-4-2-1
28
Озкан
21
Хюбнер
34
Матип
21
Да Коста
36
Коэн
8
Рожер
13
Кристиансен
4
Бауэр
9
Хартманн
7
Леки
37
Лескано
3-4-2-1
22
Тытонь
2
Инсуа
5
Швааб
5
Нидермайер
10
Рупп
20
Ди
4
Гентнер
6
Гросскройц
10
Дидави
18
Костич
11
Вернер
36
Коэн
22
Энгель
22
Энгель
36
Коэн
37
Лескано
14
Лекс
14
Лекс
37
Лескано
5
Нидермайер
44
Шунич
44
Шунич
5
Нидермайер
11
Вернер
80
Тащи
80
Тащи
11
Вернер
20
Ди
11
Кравец
11
Кравец
20
Ди
Остались в запасе
Ингольштадт
Штутгарт
11
Маурице Мультауп
ПВ
24
Алой Ихеначо
ЦФ
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Остались в запасе
11
Маурице Мультауп
ПВ
24
Алой Ихеначо
ЦФ
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Статистика матча Ингольштадт - Штутгарт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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