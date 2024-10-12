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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам - Индия
Вьетнам - Индия: обзор матча 12 октября 2024
Вьетнам
12.10.2024, суббота, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Индия
38'
Г. Сингх Сандху (АГ)
53'
F. Choudhary
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вьетнам - Индия
53'
ГОЛ! 1:1!
F. Choudhary
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Сингх Сандху
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вьетнам
1
Филип Нгуйен
ВР
16
Тхань Чунь Нгуйен
ЦЗ
6
Тхань Бинь Нгуйен
ЦЗ
3
Нгок Хай Ке
ЦЗ
13
Ви Хао Буй
ЛВ
8
Фам Тхань Лонг Ле
ОП
18
To Van Vu
ЦП
14
Хоанг Дук Нгуйен
ЦП
14
Duc Phu Nguyen
ЦП
5
Nguyen Phong Hong Duy
ЦП
12
Ngoc Quang Chau
ЦФ
9
Nguyen Van Toan
ЦФ
Главный тренер
Ким Санг-Сик
Индия
1
Гурприт Сингх Сандху
ВР
3
Субхасиш Босе
ЛЗ
12
Roshan Singh
ЦЗ
4
Anwar Ali
ЦЗ
2
Рахул Бхеке
ПЗ
8
Суреш Сингх
ОП
24
Ashish Rai
ЦП
19
Farukh Choudhary
ЦП
8
Апуя
ЦП
16
Брэндон Фернандес
АП
7
Лаллианзуала Чхангте
ПВ
Главный тренер
Игор Штимац
Вьетнам
23
Ван Лам Данг
ВР
20
Хоанг Вьет Ан Буй
ЦЗ
17
Ван Тхань Ву
ПЗ
7
Хуань Ман Фам
ПЗ
11
Ван Ханг Хуат
ЛВ
4
Тай Сон Нгуйен
ОП
8
Хунг Дунг До
ЦП
19
Куанг Хай Нгуйен
АП
27
Nguyễn Quốc Việt
ЦФ
22
Тиен Линь Нгуйен
ЦФ
15
Тхань Бинь Динь
ЦФ
10
Văn Quyết Nguyễn
ЦФ
Индия
1
Вишал Кайтх
ВР
23
Амриндер Сингх
ВР
6
Акаш Мишра
ЛЗ
4
Chinglensana Singh Konsham
ЦЗ
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
27
Нихил Пужари
ПЗ
4
Lalrinliana Hnamte
ЦП
25
Jeakson Singh
ЦП
14
Викрам Партап Сингх
ПВ
75
Листон Колако
ЦФ
9
Манвир Сингх
ЦФ
17
Edmund Lalrindika
ЦФ
3-1-4-1-2
1
Нгуйен
16
Нгуйен
6
Нгуйен
3
Ке
8
Ле
18
14
5
14
Нгуйен
13
Буй
9
12
4-1-3-2
1
Сингх Сандху
2
Бхеке
12
4
3
Босе
8
Сингх
24
19
8
Апуя
7
Чхангте
16
Фернандес
Остались в запасе
Вьетнам
Индия
23
Ван Лам Данг
ВР
20
Хоанг Вьет Ан Буй
ЦЗ
17
Ван Тхань Ву
ПЗ
7
Хуань Ман Фам
ПЗ
4
Тай Сон Нгуйен
ОП
8
Хунг Дунг До
ЦП
19
Куанг Хай Нгуйен
АП
11
Ван Ханг Хуат
ЛВ
27
Nguyễn Quốc Việt
ЦФ
22
Тиен Линь Нгуйен
ЦФ
15
Тхань Бинь Динь
ЦФ
10
Văn Quyết Nguyễn
ЦФ
Главный тренер
Ким Санг-Сик
1
Вишал Кайтх
ВР
23
Амриндер Сингх
ВР
6
Акаш Мишра
ЛЗ
4
Chinglensana Singh Konsham
ЦЗ
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
27
Нихил Пужари
ПЗ
4
Lalrinliana Hnamte
ЦП
25
Jeakson Singh
ЦП
14
Викрам Партап Сингх
ПВ
75
Листон Колако
ЦФ
9
Манвир Сингх
ЦФ
17
Edmund Lalrindika
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Остались в запасе
23
Ван Лам Данг
ВР
20
Хоанг Вьет Ан Буй
ЦЗ
17
Ван Тхань Ву
ПЗ
7
Хуань Ман Фам
ПЗ
4
Тай Сон Нгуйен
ОП
8
Хунг Дунг До
ЦП
19
Куанг Хай Нгуйен
АП
11
Ван Ханг Хуат
ЛВ
27
Nguyễn Quốc Việt
ЦФ
22
Тиен Линь Нгуйен
ЦФ
15
Тхань Бинь Динь
ЦФ
10
Văn Quyết Nguyễn
ЦФ
Остались в запасе
1
Вишал Кайтх
ВР
23
Амриндер Сингх
ВР
6
Акаш Мишра
ЛЗ
4
Chinglensana Singh Konsham
ЦЗ
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
27
Нихил Пужари
ПЗ
4
Lalrinliana Hnamte
ЦП
25
Jeakson Singh
ЦП
14
Викрам Партап Сингх
ПВ
75
Листон Колако
ЦФ
9
Манвир Сингх
ЦФ
17
Edmund Lalrindika
ЦФ
Главный тренер
Ким Санг-Сик
Главный тренер
Игор Штимац
Статистика матча Вьетнам - Индия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вьетнам
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Вьетнам
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 1
13.07.2026
Канвон
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
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