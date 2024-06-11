Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Катар - Индия
Катар - Индия: обзор матча 11 июня 2024
Катар
11.06.2024, вторник, 18:45
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа A, 6 тур
2 : 1
Завершен
Индия
85'
А. Аль-Рави
37'
Л. Чхангте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Катар - Индия
90'
+8
Желтая карточка
С. Самад
90'
+7
Желтая карточка
A. Ali
90'
+1
Желтая карточка
Р. Бхеке
87'
Замена
N. Sekar
️️️️
Л. Чхангте
ГОЛ! 1:1!
А. Аль-Рави
85'
79'
Замена
В. Партап Сингх
️️️️
М. Сингх
64'
Замена
С. Самад
️️️️
Б. Фернандес
58'
Желтая карточка
Б. Фернандес
Замена
Х. Ахмед
️️️️
А. Ахмед
46'
Желтая карточка
А. Аль-Ганехи
45'
+4
Желтая карточка
А. Аль-Рави
45'
+1
37'
ГОЛ! 0:1!
Л. Чхангте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар
1
Шехаб Эллети
ВР
4
Юсеф Аймен
ЦП
3
Азем Ахмед
ЦП
15
Наиф Аль-Хадрами
ПВ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
8
A. Alahrak
(К)
ЦФ
15
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Индия
1
Гурприт Сингх Сандху
(К)
ВР
4
Anwar Ali
ЦЗ
3
Jay Gupta
ЦЗ
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
2
Рахул Бхеке
ПЗ
8
Суреш Сингх
ОП
25
Jeakson Singh
ЦП
16
Брэндон Фернандес
АП
7
Лаллианзуала Чхангте
ПВ
9
Манвир Сингх
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Катар
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
23
Fares Said
ЦП
19
Mahdi Salem
ЦП
11
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Индия
23
Амриндер Сингх
ВР
1
Вишал Кайтх
ВР
27
Нихил Пужари
ПЗ
3
Наорем Махеш Сингх
ЛВ
7
Анирудх Тхапа
ЦП
18
Сахал-Абдул Самад
АП
14
Викрам Партап Сингх
ПВ
16
Nandhakumar Sekar
ЦФ
75
Листон Колако
ЦФ
2-2-2
1
Эллети
4
Аймен
3
Ахмед
15
Аль-Хадрами
17
Аль-Ганехи
15
Аль-Рави
8
4-1-1-2-1
1
Сингх Сандху
2
Бхеке
3
5
Сингх
4
8
Сингх
25
7
Чхангте
16
Фернандес
9
Сингх
3
Ахмед
14
Ахмед
14
Ахмед
3
Ахмед
16
Фернандес
18
Самад
18
Самад
16
Фернандес
9
Сингх
14
Партап Сингх
14
Партап Сингх
9
Сингх
7
Чхангте
16
16
7
Чхангте
Остались в запасе
Катар
Индия
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
23
Fares Said
ЦП
19
Mahdi Salem
ЦП
11
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
23
Амриндер Сингх
ВР
1
Вишал Кайтх
ВР
27
Нихил Пужари
ПЗ
7
Анирудх Тхапа
ЦП
3
Наорем Махеш Сингх
ЛВ
75
Листон Колако
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Остались в запасе
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
23
Fares Said
ЦП
19
Mahdi Salem
ЦП
11
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Остались в запасе
23
Амриндер Сингх
ВР
1
Вишал Кайтх
ВР
27
Нихил Пужари
ПЗ
7
Анирудх Тхапа
ЦП
3
Наорем Махеш Сингх
ЛВ
75
Листон Колако
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Главный тренер
Игор Штимац
Статистика матча Катар - Индия
2
4
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
13
Офсайды
2
4
Количество передач
471
388
Сейвы
1
5
Точность передач %
76
69
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
Информация о матче
Стадион:
Ахмад бин Али
Посещаемость:
2816 из 50000 зрителей (5%)
Новости команд
Все
Катар
Индия
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Новой Зеландии и Индии на победу в матче
14 ноября
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Австралии на победу в матче
12 ноября
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Австралии на победу в матче
12 ноября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Товарищеские матчи (сборные): шансы Новой Зеландии и Индии на победу в матче
14 ноября
Товарищеский матч. Бразилия крупно победила в Индии (4:0), у Лино дубль
3 октября
1
Индия – Бразилия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Индия – Бразилия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Игрок «Барселоны» получил травму в сборной Бразилии
30 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+