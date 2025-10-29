Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Иллертиссен - Магдебург
Иллертиссен - Магдебург: онлайн-трансляция 29 октября 2025
Иллертиссен
29.10.2025, среда, 20:00
Германия. Кубок, 2 раунд
- : -
Не начался
Магдебург
Матч
Статистика матча Иллертиссен - Магдебург
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Иллертиссен
Магдебург
Кубок Германии. Ярмоленко помог «Боруссии» разгромить «Магдебург» и другие результаты
24 октября 2017, 23:40
2
Болельщики дрезденского «Динамо» накрыли трибуны гиганстким баннером
1 ноября 2015, 01:28
5
Кубок Германии. Ярмоленко помог «Боруссии» разгромить «Магдебург» и другие результаты
24 октября 2017, 23:40
2
24 октября 2017, 23:40
2
Болельщики дрезденского «Динамо» накрыли трибуны гиганстким баннером
1 ноября 2015, 01:28
5
1 ноября 2015, 01:28
5
Германия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Германия. Кубок, 2 раунд
Герта
- : -
28.10.2025
Эльверсберг
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм
- : -
28.10.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 2 раунд
Вольфсбург
- : -
28.10.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт
- : -
28.10.2025
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Санкт-Паули
- : -
28.10.2025
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 2 раунд
Герта
- : -
28.10.2025
Эльверсберг
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм
- : -
28.10.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 2 раунд
Вольфсбург
- : -
28.10.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт
- : -
28.10.2025
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Санкт-Паули
- : -
28.10.2025
Хоффенхайм
Последние матчи
Все
Иллертиссен
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Арминия
2 : 0
12.09.2025
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Магдебург
4 : 5
31.08.2025
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
3 : 1
23.08.2025
Магдебург
Германия. Кубок, 1 раунд
Иллертиссен
3 : 3
16.08.2025
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1 раунд
Саарбрюккен
1 : 3
15.08.2025
Магдебург
Германия. Кубок, 1 раунд
Иллертиссен
3 : 3
16.08.2025
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Арминия
2 : 0
12.09.2025
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Магдебург
4 : 5
31.08.2025
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
3 : 1
23.08.2025
Магдебург
Германия. Кубок, 1 раунд
Саарбрюккен
1 : 3
15.08.2025
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Динамо
1 : 2
09.08.2025
Магдебург
