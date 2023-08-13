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Расписание матчей
Германия. Кубок
Иллертиссен - Фортуна
Иллертиссен - Фортуна: обзор матча 13 августа 2023
Иллертиссен
13.08.2023, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Фортуна
26'
В. Вермей
90+2'
Х. Цолис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иллертиссен - Фортуна
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Х. Цолис
80'
Замена
T. Uchino
️️️️
М. Циммерманн
Замена
D. Gabriele
️️️️
N. Jeck
77'
72'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
В. Вермей
72'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
E. Iyoha
59'
Замена
М. Соботтка
️️️️
Я. Энгельхардт
59'
Замена
Х. Цолис
️️️️
Ф. Клаус
45'
+1
Желтая карточка
А. Хоффманн
45'
Желтая карточка
В. Вермей
26'
ГОЛ! 0:1!
В. Вермей
Пас отдал
Ф. Клаус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иллертиссен
22
Niklas Jeck
ЦЗ
20
Gökalp Kılıc
ЦП
22
Marco Mannhardt
ЦП
19
Nico Fundel
ЦП
7
Yannick Glessing
ЦФ
38
Gabriel Haider
ЦФ
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
8
Emmanuel Iyoha
ЦП
16
Янник Энгельхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
9
Венсан Вермей
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Иллертиссен
17
Darius Held
ЦЗ
5
Elias Herzig
ЦЗ
12
Maurice Strobel
ЦП
9
Furkan Kircicek
ЦФ
23
Hannes Pöschl
ЦФ
10
Daniele Gabriele
ЦФ
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
11
Йона Немец
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
1-3-2
22
20
22
19
38
7
4-4-1-1
33
Кастенмайер
5
Зиберт
4
Хоффманн
25
Циммерманн
34
Гавори
16
Энгельхардт
30
Клаус
22
Танака
8
8
Аппелькамп
9
Вермей
22
10
10
22
25
Циммерманн
22
22
25
Циммерманн
8
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
8
16
Энгельхардт
31
Соботтка
31
Соботтка
16
Энгельхардт
30
Клаус
17
Цолис
17
Цолис
30
Клаус
9
Вермей
10
Гинчек
10
Гинчек
9
Вермей
Остались в запасе
Иллертиссен
Фортуна
17
Darius Held
ЦЗ
5
Elias Herzig
ЦЗ
12
Maurice Strobel
ЦП
9
Furkan Kircicek
ЦФ
23
Hannes Pöschl
ЦФ
1
Карол Немчински
ВР
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
11
Йона Немец
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
17
Darius Held
ЦЗ
5
Elias Herzig
ЦЗ
12
Maurice Strobel
ЦП
9
Furkan Kircicek
ЦФ
23
Hannes Pöschl
ЦФ
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
11
Йона Немец
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Иллертиссен - Фортуна
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Иллертиссен
Германия. Кубок, 2 раунд
Иллертиссен
0 : 3
29.10.2025
Магдебург
Германия. Кубок, 1 раунд
Иллертиссен
3 : 3
16.08.2025
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/32 финала
Иллертиссен
1 : 3
13.08.2023
Фортуна
Германия. Кубок, 1/32 финала
Иллертиссен
0 : 2
30.07.2022
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1 раунд
Иллертиссен
2 : 3
17.08.2014
Вердер
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
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