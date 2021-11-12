Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Венгрия - Сан-Марино
Венгрия - Сан-Марино: обзор матча 12 ноября 2021
Венгрия
12.11.2021, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 9 тур
4 : 0
Завершен
Сан-Марино
6'
Д. Собослаи
22'
Д. Газдаг
83'
Д. Собослаи
88'
Б. Вечеи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Сан-Марино
ГОЛ! 4:0!
Б. Вечеи
88'
Замена
Б. Балог
️️️️
Э. Ботка
85'
Замена
Я. Хан
️️️️
Д. Собослаи
85'
ГОЛ! 3:0!
Д. Собослаи
Пас отдал
А. Шафер
83'
Замена
Т. Киш
️️️️
Д. Газдаг
73'
71'
Замена
К. Дзондзини
️️️️
Д. Росси
60'
Замена
А. Голинуччи
️️️️
А. Грандони
60'
Замена
М. Витаиоли
️️️️
Н. Нанни
60'
Замена
А. Д'Аддарио
️️️️
Ф. Томаззини
Замена
К. Варга
️️️️
С. Шен
57'
Замена
А. Шафер
️️️️
А. Надь
57'
36'
Замена
Х. Хирш
️️️️
Д. Томаззини
ГОЛ! 2:0!
Д. Газдаг
Пас отдал
Л. Него
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Собослаи
Пас отдал
А. Салаи
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
9
Саболч Шен
ЛВ
8
Балинт Вечеи
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
17
Давид Томаззини
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Венгрия
22
Петер Саппанош
ВР
22
Адам Богдан
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
19
Кевин Варга
ЛВ
13
Андраш Шафер
ЦП
17
Тамаш Киш
ЦФ
20
Чаба Шпандлер
ЦФ
25
Янош Хан
ЦФ
Сан-Марино
12
Симоне Бенедеттини
ВР
15
Джакомо Конти
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
15
Кевин Дзондзини
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
4-3-2-1
1
Дибус
7
Него
2
Ланг
4
Салаи
21
Ботка
8
Вечеи
16
Газдаг
8
Надь
9
Шен
10
Собослаи
9
Салаи
4-3-3
23
Бенедеттини
21
Баттистини
4
Фаббри
23
Грандони
6
Росси
17
Томаззини
22
Муларони
5
Лунадеи
9
Нанни
21
Томаззини
8
Голинуччи
9
Шен
19
Варга
19
Варга
9
Шен
21
Ботка
3
Балог
3
Балог
21
Ботка
8
Надь
13
Шафер
13
Шафер
8
Надь
16
Газдаг
17
Киш
17
Киш
16
Газдаг
10
Собослаи
25
Хан
25
Хан
10
Собослаи
21
Томаззини
2
Д'Аддарио
2
Д'Аддарио
21
Томаззини
23
Грандони
17
Голинуччи
17
Голинуччи
23
Грандони
6
Росси
15
Дзондзини
15
Дзондзини
6
Росси
9
Нанни
7
Витаиоли
7
Витаиоли
9
Нанни
17
Томаззини
17
Хирш
17
Хирш
17
Томаззини
Остались в запасе
Венгрия
Сан-Марино
22
Петер Саппанош
ВР
22
Адам Богдан
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
20
Чаба Шпандлер
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
12
Симоне Бенедеттини
ВР
15
Джакомо Конти
ЦЗ
14
Лука Чеккароли
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
Главный тренер
Франко Варрелла
Остались в запасе
22
Петер Саппанош
ВР
22
Адам Богдан
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
20
Чаба Шпандлер
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Бенедеттини
ВР
15
Джакомо Конти
ЦЗ
14
Лука Чеккароли
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Франко Варрелла
Статистика матча Венгрия - Сан-Марино
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
Новости команд
Все
Венгрия
Сан-Марино
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Сан-Марино и Беларуси на победу в матче 5 тура
11 ноября
Албания – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+