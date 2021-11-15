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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Польша - Венгрия
Польша - Венгрия: обзор матча 15 ноября 2021
Польша
15.11.2021, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 10 тур
1 : 2
Завершен
Венгрия
62'
К. Свидерски
37'
А. Шафер
80'
Д. Газдаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Венгрия
90'
Замена
Б. Вечеи
️️️️
А. Надь
89'
Замена
Я. Хан
️️️️
А. Салаи
Замена
П. Плахета
️️️️
Т. Пухач
83'
80'
ГОЛ! 1:2!
Д. Газдаг
Пас отдал
Т. Киш
74'
Желтая карточка
Д. Газдаг
72'
Замена
Т. Киш
️️️️
С. Шен
Желтая карточка
Т. Кедзиора
67'
65'
Желтая карточка
А. Салаи
Замена
П. Франковски
️️️️
К. Линетти
65'
Замена
А. Милик
️️️️
К. Пентек
65'
ГОЛ! 1:1!
К. Свидерски
62'
Желтая карточка
Т. Пухач
58'
58'
Замена
Д. Газдаг
️️️️
К. Варга
Замена
П. Зелински
️️️️
Я. Модер
46'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
М. Кэш
46'
Желтая карточка
М. Кэш
45'
+2
43'
Желтая карточка
С. Шен
Желтая карточка
М. Клих
41'
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Шафер
6'
Желтая карточка
А. Надь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Карол Линетти
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
23
Матеуш Клих
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
4
Аттила Салаи
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
19
Кевин Варга
ЛВ
9
Саболч Шен
ЛВ
8
Адам Надь
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Польша
1
Камил Грабара
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
10
Петр Зелински
ЦП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
21
Камил Йозвяк
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
20
Чаба Шпандлер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
17
Тамаш Киш
ЛВ
8
Балинт Вечеи
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
25
Янош Хан
ЦФ
3-2-3-2
1
Щесны
4
Кедзиора
3
Давидович
5
Беднарек
15
Пухач
2
Кэш
8
Линетти
8
Модер
23
Клих
11
Свидерски
23
Пентек
3-2-2-2-1
1
Дибус
5
Фиола
18
Надь
2
Ланг
7
Него
4
Салаи
8
Надь
13
Шафер
19
Варга
9
Шен
9
Салаи
8
Линетти
19
Франковски
19
Франковски
8
Линетти
8
Модер
10
Зелински
10
Зелински
8
Модер
15
Пухач
24
Плахета
24
Плахета
15
Пухач
2
Кэш
21
Йозвяк
21
Йозвяк
2
Кэш
23
Пентек
7
Милик
7
Милик
23
Пентек
8
Надь
8
Вечеи
8
Вечеи
8
Надь
19
Варга
16
Газдаг
16
Газдаг
19
Варга
9
Шен
17
Киш
17
Киш
9
Шен
9
Салаи
25
Хан
25
Хан
9
Салаи
Остались в запасе
Польша
Венгрия
1
Камил Грабара
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
22
Адам Богдан
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
20
Чаба Шпандлер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
1
Камил Грабара
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
Остались в запасе
22
Адам Богдан
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
20
Чаба Шпандлер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Польша - Венгрия
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
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