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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Люксембург - Венгрия
Люксембург - Венгрия: обзор матча 17 ноября 2022
Люксембург
17.11.2022, четверг, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Венгрия
7'
Ж. Родригес (П)
25'
А. Салаи
67'
А. Немет
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Люксембург - Венгрия
Замена
Т. Рупиль
️️️️
Ж. Родригес
90'
+2
87'
Замена
Ж. Калмар
️️️️
Д. Собослаи
85'
Желтая карточка
К. Стайлс
78'
Замена
Э. Ботка
️️️️
А. Фиола
67'
ГОЛ! 1:2!
А. Немет
Пас отдал
М. Керкез
Замена
Ф. Лоей
️️️️
Д. Синани
59'
58'
Замена
М. Керкез
️️️️
Ж. Надь
58'
Замена
Р. Салаи
️️️️
Д. Газдаг
58'
Замена
А. Немет
️️️️
М. Адам
Замена
Р. Шон
️️️️
А. Морис
46'
33'
Желтая карточка
Ж. Надь
25'
ГОЛ! 1:1!
А. Салаи
Пас отдал
В. Орбан
Желтая карточка
Л. Баррейро
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Родригес
7'
6'
Желтая карточка
Д. Дибус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ивандро Санчес
АП
0
Дейвид Синани
АП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
17
Каллум Стайлс
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
9
Мартин Адам
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Люксембург
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
12
Ральф Шон
ВР
22
Фабио Лоей
ЛЗ
18
Софьян Икене
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
6
Диогу Пиментель
ОП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
0
James Rodrigues
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
Венгрия
22
Петер Саппанош
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
9
Саболч Шен
ЛВ
1
Балаж Тот
ЦП
8
Петер Барат
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
20
Роланд Салаи
ПВ
0
Андраш Немет
ЦФ
15
Арон Чонгваи
ЦФ
15
Пал Дардаи
ЦФ
2-4-2-2
1
Морис
3
Махмутович
17
Пинту
18
Янс
10
Синани
16
Баррейро
19
Олесен
0
Синани
7
Санчес
4
Бонерт
10
Родригес
3-2-3-1-1
1
Дибус
4
Салаи
5
Фиола
18
Надь
2
Ланг
6
Орбан
17
Стайлс
8
Надь
16
Газдаг
10
Собослаи
9
Адам
1
Морис
12
Шон
12
Шон
1
Морис
0
Синани
22
Лоей
22
Лоей
0
Синани
10
Родригес
10
Рупиль
10
Рупиль
10
Родригес
18
Надь
11
Керкез
11
Керкез
18
Надь
5
Фиола
21
Ботка
21
Ботка
5
Фиола
10
Собослаи
16
Калмар
16
Калмар
10
Собослаи
16
Газдаг
20
Салаи
20
Салаи
16
Газдаг
9
Адам
0
Немет
0
Немет
9
Адам
Остались в запасе
Люксембург
Венгрия
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
18
Софьян Икене
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
6
Диогу Пиментель
ОП
11
Венсан Тиль
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
0
James Rodrigues
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
22
Петер Саппанош
ВР
2
Аттила Мокши
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
8
Петер Барат
ЦП
9
Саболч Шен
ЛВ
15
Арон Чонгваи
ЦФ
15
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
18
Софьян Икене
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
6
Диогу Пиментель
ОП
11
Венсан Тиль
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
0
James Rodrigues
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
Остались в запасе
22
Петер Саппанош
ВР
2
Аттила Мокши
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
8
Петер Барат
ЦП
9
Саболч Шен
ЛВ
15
Арон Чонгваи
ЦФ
15
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Люксембург - Венгрия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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