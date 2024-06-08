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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия - Израиль
Венгрия - Израиль: обзор матча 08 июня 2024
Венгрия
08.06.2024, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Израиль
11'
Р. Салаи
19'
Б. Варга
22'
Б. Варга
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Венгрия - Израиль
Желтая карточка
М. Адам
90'
+2
90'
+1
Замена
О. Альтман
️️️️
Д. Битон
Замена
Ж. Надь
️️️️
М. Керкез
78'
69'
Замена
G. Melamed
️️️️
Т. Барибо
Желтая карточка
Л. Кляйнхайзлер
60'
Замена
К. Шобот
️️️️
Д. Собослаи
57'
Замена
М. Адам
️️️️
Б. Варга
57'
52'
Желтая карточка
R. Gordana
46'
Замена
Э. Перец
️️️️
Г. Кинда
Замена
Д. Газдаг
️️️️
Р. Салаи
46'
Замена
А. Фиола
️️️️
А. Ланг
46'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
К. Стайлс
41'
Желтая карточка
Р. Салаи
32'
30'
Замена
R. Gordana
️️️️
Э. Шамир
30'
Замена
И. Начмиас
️️️️
О. Арад
ГОЛ! 3:0!
Б. Варга
Пас отдал
Р. Салаи
22'
ГОЛ! 2:0!
Б. Варга
Пас отдал
Б. Болла
19'
ГОЛ! 1:0!
Р. Салаи
Пас отдал
Б. Варга
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
17
Каллум Стайлс
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
10
Доминик Собослаи
(К)
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
4
Офри Арад
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
2
Эли Даса
(К)
ПЗ
17
Yoav Hofmeister
ЦП
20
Эден Шамир
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
10
Гади Кинда
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Лоик Него
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
23
Кевин Шобот
ПВ
9
Мартин Адам
ЦФ
Израиль
18
Шариф Каюф
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
21
Ори Дахан
ЦЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
24
Goni Naor
ЦЗ
3
Дан Глейзер
ЦП
11
Омри Альтман
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
13
Мохамад Кнаан
ПВ
8
Roy Gordana
ЦФ
15
Эльель Перец
ЦФ
12
Guy Melamed
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Гулачи
4
Салаи
6
Орбан
14
Болла
11
Керкез
2
Ланг
17
Стайлс
8
Надь
10
Собослаи
20
Салаи
19
Варга
3-2-3-1-1
18
Глазер
4
Шломо
4
Арад
6
Лави
2
Даса
20
Гроппер
17
20
Шамир
10
Битон
10
Кинда
9
Барибо
2
Ланг
5
Фиола
5
Фиола
2
Ланг
11
Керкез
18
Надь
18
Надь
11
Керкез
20
Салаи
16
Газдаг
16
Газдаг
20
Салаи
17
Стайлс
15
Кляйнхайзлер
15
Кляйнхайзлер
17
Стайлс
10
Собослаи
23
Шобот
23
Шобот
10
Собослаи
19
Варга
9
Адам
9
Адам
19
Варга
4
Арад
5
Начмиас
5
Начмиас
4
Арад
10
Битон
11
Альтман
11
Альтман
10
Битон
20
Шамир
8
8
20
Шамир
10
Кинда
15
Перец
15
Перец
10
Кинда
9
Барибо
12
12
9
Барибо
Остались в запасе
Венгрия
Израиль
1
Денеш Дибус
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Лоик Него
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
Главный тренер
Марко Росси
18
Шариф Каюф
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
21
Ори Дахан
ЦЗ
24
Goni Naor
ЦЗ
3
Дан Глейзер
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
13
Мохамад Кнаан
ПВ
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
1
Денеш Дибус
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Лоик Него
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
Остались в запасе
18
Шариф Каюф
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
21
Ори Дахан
ЦЗ
24
Goni Naor
ЦЗ
3
Дан Глейзер
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
13
Мохамад Кнаан
ПВ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Венгрия - Израиль
3
1
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
0
6
Нарушения
17
8
Офсайды
2
2
Количество передач
589
396
Сейвы
4
4
Точность передач %
92
87
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
0
9
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
2
11
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Claudio Filipe Ruivo Pereira, Portugal
Стадион:
Нагьердей
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