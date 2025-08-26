Введите ваш ник на сайте
Англия. Кубок лиги
Сандерленд - Хаддерсфилд Таун
Сандерленд - Хаддерсфилд Таун: онлайн-трансляция 26 августа 2025
Сандерленд
26.08.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Хаддерсфилд Таун
Матч
Личные встречи
Статистика матча Сандерленд - Хаддерсфилд Таун
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
Экс-зенитовец Изидор впервые забил в АПЛ
17 августа, 12:10
1
«Сандерленд» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.61
15 августа, 20:47
ЦСКА не смог купить опорника сборной Ганы: подробности
11 августа, 23:54
Джака перешел из «Байера» в клуб АПЛ
30 июля, 13:15
Джака сменит «Байер» на новичка АПЛ
28 июля, 13:50
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
23 июля 2024, 09:31
2
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января 2024, 14:55
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист
7 января 2024, 19:00
1
Чемпионшип. Компани стартовал в «Бернли» с гостевой победы над «Хаддерсфилдом»
29 июля 2022, 23:53
«Хаддерсфилд» арендовал экс-игрока «Локомотива»
24 июля 2022, 10:58
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Все
Текущие
Будущие
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Последние матчи
Все
Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 4 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
19.08.2025
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 3 тур
Блэкпул
3 : 2
16.08.2025
Хаддерсфилд Таун
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Сандерленд
3 : 0
16.08.2025
Вест Хэм
Англия. Первая лига, 2 тур
Рединг
0 : 2
09.08.2025
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 1 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 0
02.08.2025
Лейтон Ориент
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Сандерленд
3 : 0
16.08.2025
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, Финал
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
24.05.2025
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Сандерленд
1 : 1
13.05.2025
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Ковентри
1 : 2
09.05.2025
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Сандерленд
0 : 1
03.05.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Первая лига, 4 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
19.08.2025
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 3 тур
Блэкпул
3 : 2
16.08.2025
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 2 тур
Рединг
0 : 2
09.08.2025
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 1 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 0
02.08.2025
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 46 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 4
03.05.2025
Лейтон Ориент
Архив
