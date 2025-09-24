Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити: онлайн-трансляция 24 сентября 2025
Хаддерсфилд Таун
24.09.2025, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
- : -
Не начался
Манчестер Сити
Матч
Личные встречи
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити
«Арсенал» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.87
Сегодня, 09:22
Чемпион мира-2014 объявил о завершении карьеры: «Время пришло»
Вчера, 22:15
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 1-го тура общего этапа
Вчера, 18:50
1
Лига чемпионов. Дубль Рэшфорда принес «Барсе» победу над «Ньюкаслом», «Ман Сити» сильнее «Наполи» и другие результаты
18 сентября, 23:59
Холанд установил рекорд Лиги чемпионов
18 сентября, 23:30
1
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
23 июля 2024, 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января 2024, 14:55
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Де Брюйне сыграл впервые за полгода и сделал ассист
7 января 2024, 19:00
1
Чемпионшип. Компани стартовал в «Бернли» с гостевой победы над «Хаддерсфилдом»
29 июля 2022, 23:53
«Хаддерсфилд» арендовал экс-игрока «Локомотива»
24 июля 2022, 10:58
Англия. Кубок лиги
Все
Текущие
Будущие
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Барнсли
- : -
23.09.2025
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Линкольн
- : -
23.09.2025
Челси
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Бернли
- : -
23.09.2025
Кардифф
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Рексхэм
- : -
23.09.2025
Рединг
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вулверхэмптон
- : -
23.09.2025
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Последние матчи
Все
Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити
Лига чемпионов, 1 тур
Манчестер Сити
2 : 0
18.09.2025
Наполи
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Манчестер Сити
3 : 0
14.09.2025
Манчестер Юнайтед
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 1
13.09.2025
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 7 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 2
06.09.2025
Питерборо Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Брайтон
2 : 1
31.08.2025
Манчестер Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 1
13.09.2025
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 7 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 2
06.09.2025
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 6 тур
Барнсли
3 : 1
30.08.2025
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Сандерленд
1 : 1
26.08.2025
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
23.08.2025
Стивенидж
Лига чемпионов, 1 тур
Манчестер Сити
2 : 0
18.09.2025
Наполи
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Манчестер Сити
3 : 0
14.09.2025
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Брайтон
2 : 1
31.08.2025
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити
0 : 2
23.08.2025
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Вулверхэмптон
0 : 4
16.08.2025
Манчестер Сити
Архив
