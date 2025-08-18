Введите ваш ник на сайте
Пройссен - Герта
Пройссен - Герта: онлайн-трансляция 18 августа 2025
Пройссен
18.08.2025, понедельник, 19:00
Германия. Кубок, 1 раунд
- : -
Не начался
Герта
Матч
Личные встречи
Статистика матча Пройссен - Герта
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Новости команд
Все
Пройссен
Герта
Рейтинг самых посещаемых клубов Европы
30 мая, 10:32
«Байер» объявил о трансфере за 12 миллионов
1 мая, 14:11
Президент «Герты» умер в возрасте 43 лет
16 января 2024, 17:55
Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
7 декабря 2023, 17:33
Самая нелепая травма в футболе – ее получил президент немецкого клуба
12 октября 2023, 09:58
Яркий протест ультрас «Баварии» в Кубке Германии: забросали все поле теннисными мячами
27 сентября 2023, 09:20
Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Пройссен» (4:0) из третьей лиги
26 сентября 2023, 23:45
1
«Пройссен» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2023
26 сентября 2023, 20:46
Больше новостей
Германия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Пройссен
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Герта
0 : 0
10.08.2025
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Пройссен
1 : 1
08.08.2025
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Карлсруэ
3 : 2
02.08.2025
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Шальке-04
2 : 1
01.08.2025
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Ульм 1846
2 : 2
18.05.2025
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Пройссен
1 : 1
08.08.2025
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Карлсруэ
3 : 2
02.08.2025
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Ульм 1846
2 : 2
18.05.2025
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Пройссен
2 : 0
09.05.2025
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Магдебург
0 : 5
02.05.2025
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Герта
0 : 0
10.08.2025
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Шальке-04
2 : 1
01.08.2025
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Герта
1 : 1
18.05.2025
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Пройссен
2 : 0
09.05.2025
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Герта
1 : 0
04.05.2025
Гройтер Фюрт
