Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - Чиксереда Меркуря Чук
Херманнштадт - Чиксереда Меркуря Чук: обзор матча 24 апреля 2026
Херманнштадт
24.04.2026, пятница, 17:30
Румыния. Лига I, 6 тур
0 : 0
Завершен
Чиксереда Меркуря Чук
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херманнштадт - Чиксереда Меркуря Чук
Завершен
90'
+4'
80'
Замена
Zoárd Nagy
️️️️➡️️
M. Eppel
Желтая карточка
Ionuț Stoica
72'
70'
Замена
Mátyás Tajti
️️️️➡️️
Bence Végh
70'
Замена
Zoltán-Efraim Bödő
️️️️➡️️
D. Brugger
Замена
Moonga Simba
️️️️➡️️
Silviu Balaure
64'
Замена
Сергиу Бус
️️️️➡️️
Marko Gjorgjievski
64'
Замена
Christ Afalna
️️️️➡️️
Cristian Neguț
64'
57'
Желтая карточка
D. Brugger
Замена
Ioan Bârstan
️️️️➡️️
Tiberiu Căpuşă
52'
Травма
Tiberiu Căpuşă
51'
46'
Замена
Szabolcs Szalay
️️️️➡️️
Gustavinho
45'
+2'
Замена
Saeed Issah
️️️️➡️️
Андреас Каро
42'
Травма
Андреас Каро
41'
Желтая карточка
Cristian Neguț
23'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
1
Давид Лазар
ВР
3
Андреас Каро
ЦЗ
4
Ionuț Stoica
(К)
ЦЗ
77
L. Stancu
ЦП
8
D. Albu
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
23
Эдуард Флореску
АП
10
Cristian Neguț
ЦФ
19
Marko Gjorgjievski
ЦФ
36
Aviel Zargari
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Чиксереда Меркуря Чук
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
3
Raul Palmeș
ЦЗ
29
Răzvan Trif
ЦЗ
13
Attila Csuros
(К)
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
8
Szilard Veres
ЦП
54
D. Brugger
ЦП
11
Anderson Santos
ЦФ
22
Gustavinho
ЦФ
27
M. Eppel
ЦФ
94
Eduard Pap
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ильеш
Херманнштадт
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
16
Saeed Issah
ЦП
27
Ioan Bârstan
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
15
Christ Afalna
ЦФ
11
Сергиу Бус
ЦФ
29
Sebastian Ritivoi
ЦФ
9
A. Chitu
ЦФ
Чиксереда Меркуря Чук
33
Máté Simon
ВР
24
János Hegedűs
ЦЗ
2
A. Kabashi
ЦЗ
19
Mátyás Tajti
ЦП
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
55
Darius Bota
ЦП
17
Erwin Bloj
ЦП
20
Zoltán-Efraim Bödő
ЦП
99
Zoárd Nagy
ЦФ
7
Wilhelm Loeper
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
9
Jozef Dolný
ЦФ
2-3-1-4
1
Лазар
3
Каро
4
77
8
96
23
Флореску
10
66
36
19
3-4-4
3
29
6
Пашка
97
8
54
13
94
27
22
11
3
Каро
16
16
3
Каро
66
27
27
66
96
70
70
96
10
15
15
10
19
11
Бус
11
Бус
19
97
19
19
97
54
20
20
54
27
99
99
27
22
79
79
22
Остались в запасе
Херманнштадт
Чиксереда Меркуря Чук
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
29
Sebastian Ritivoi
ЦФ
9
A. Chitu
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
33
Máté Simon
ВР
24
János Hegedűs
ЦЗ
2
A. Kabashi
ЦЗ
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
55
Darius Bota
ЦП
17
Erwin Bloj
ЦП
7
Wilhelm Loeper
ЦФ
9
Jozef Dolný
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ильеш
Остались в запасе
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
29
Sebastian Ritivoi
ЦФ
9
A. Chitu
ЦФ
Остались в запасе
33
Máté Simon
ВР
24
János Hegedűs
ЦЗ
2
A. Kabashi
ЦЗ
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
55
Darius Bota
ЦП
17
Erwin Bloj
ЦП
7
Wilhelm Loeper
ЦФ
9
Jozef Dolný
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Роберт Ильеш
Статистика матча Херманнштадт - Чиксереда Меркуря Чук
2
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
11
Количество передач
373
369
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
1
6
Удары из-за пределов штрафной
13
7
Информация о матче
Главный судья:
Iulian Calin, Romania
Стадион:
Municipal Sibiu, Sibiu
Посещаемость:
3078
Новости команд
Все
Херманнштадт
Чиксереда Меркуря Чук
Больше новостей
Последние матчи
Все
Херманнштадт
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 9 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 0
16.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 9 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 0
16.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
1 : 0
08.05.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 7 тур
Чиксереда Меркуря Чук
1 : 0
01.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 6 тур
Херманнштадт
0 : 0
24.04.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 5 тур
Чиксереда Меркуря Чук
3 : 2
18.04.2026
Униря Слобозия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: