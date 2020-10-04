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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Старт - Хаугесунд
Старт - Хаугесунд: обзор матча 04 октября 2020
Старт
04.10.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
5 : 1
Завершен
Хаугесунд
14'
U. Tillung Fredriksen (АГ)
18'
M. El Makrini
32'
E. Schulze
60'
E. Schulze
90+1'
U. Tillung Fredriksen (АГ)
54'
И. Ваджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Старт - Хаугесунд
ГОЛ в свои ворота! 5:1!
U. Tillung Fredriksen
90'
+1
88'
Желтая карточка
A. Ballegaard Ammitzboll
Замена
E. Marković
️️️️
C. Bolaños
84'
Замена
М. Угланд
️️️️
M. Ramsland
79'
Замена
K. Skaanes
️️️️
E. Børufsen
61'
ГОЛ! 4:1!
E. Schulze
Пас отдал
C. Bolaños
60'
54'
ГОЛ! 3:1!
И. Ваджи
36'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
C. Grindheim
ГОЛ! 3:0!
E. Schulze
Пас отдал
E. Børufsen
32'
Желтая карточка
К. Кабран
28'
ГОЛ! 2:0!
M. El Makrini
Пас отдал
E. Børufsen
18'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
U. Tillung Fredriksen
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Старт
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
15
Mohamed El Makrini
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
18
Martin Ramsland
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
30
Christian Bolaños
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
23
Никлас Сандберг
ПВ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Старт
23
Эрленд Сегберг
ОП
18
Микаэль Угланд
ЦП
20
Mathias Bringaker
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Хаугесунд
35
Andreas Endresen
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
2-1-1-5
19
Теннессен
2
Даланд
15
11
Кабран
15
30
14
11
4
4-1-2-4
3
Деслер
23
Педерсен
3
Кнудсен
23
Столас
18
Кригард
23
Сандберг
99
Вельде
12
12
7
25
Ваджи
30
15
15
30
14
19
19
14
18
18
Угланд
18
Угланд
18
7
38
38
7
Остались в запасе
Старт
Хаугесунд
20
Mathias Bringaker
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
23
Эрленд Сегберг
ОП
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
35
Andreas Endresen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
20
Mathias Bringaker
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
23
Эрленд Сегберг
ОП
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Остались в запасе
35
Andreas Endresen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Старт - Хаугесунд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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Старт
Хаугесунд
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В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
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Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
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Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
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