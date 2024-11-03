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Расписание матчей
Англия. Кубок
Хэрроджейт - Рексхэм
Хэрроджейт - Рексхэм: обзор матча 03 ноября 2024
Хэрроджейт
03.11.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Кубок, 1 раунд
1 : 0
Завершен
Рексхэм
24'
J. Muldoon
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Рексхэм
88'
Желтая карточка
П. Маллин
Замена
L. Sutton
️️️️
J. Muldoon
86'
75'
Замена
М. Фаал
️️️️
T. O'Connor
74'
Желтая карточка
Д. МакКлин
Замена
J. Daly
️️️️
S. Duke-McKenna
69'
Замена
С. Фоларин
️️️️
J. March
68'
67'
Желтая карточка
G. Dobson
Желтая карточка
J. March
61'
59'
Замена
E. Lee
️️️️
О. Рэтбоун
59'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
С. Реван
59'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
O. Palmer
ГОЛ! 1:0!
J. Muldoon
Пас отдал
S. Duke-McKenna
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
(К)
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
22
Стивен Дули
ЛВ
2
Z. Asare
ЦП
8
Dean Cornelius
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
15
George Dobson
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
6
Thomas O'Connor
ЦП
10
Пол Маллин
(К)
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Хэрроджейт
28
Marcus Etherington
ЦЗ
17
Levi Sutton
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
44
Josh Falkingham
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
32
Jack Bray
ЦФ
33
Oli Robinson
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
Рексхэм
25
Каллум Бертон
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
17
Дэн Скарр
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
2-1-1-2-4
1
2
О'Коннор
4
Мун
14
Фолдс
2
22
Дули
21
Тэйлор
8
18
9
10
4-4-2
13
Оконкво
19
6
4
23
Реван
15
20
Рэтбоун
6
7
Кэннон
28
10
Маллин
18
17
17
18
9
12
Фоларин
12
Фоларин
9
10
11
11
10
23
Реван
16
МакКлин
16
МакКлин
23
Реван
20
Рэтбоун
18
18
20
Рэтбоун
28
10
Бедварссон
10
Бедварссон
28
6
9
Фаал
9
Фаал
6
Остались в запасе
Хэрроджейт
Рексхэм
28
Marcus Etherington
ЦЗ
44
Josh Falkingham
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
32
Jack Bray
ЦФ
33
Oli Robinson
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
25
Каллум Бертон
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
17
Дэн Скарр
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
28
Marcus Etherington
ЦЗ
44
Josh Falkingham
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
32
Jack Bray
ЦФ
33
Oli Robinson
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
17
Дэн Скарр
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Хэрроджейт - Рексхэм
1
3
Всего ударов по воротам
9
21
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
11
Офсайды
0
2
Количество передач
328
530
Сейвы
5
0
Точность передач %
62
77
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
2
19
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 21 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
05.12.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
0 : 0
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Норвич Сити
- : -
05.12.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
1 : 0
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
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