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Расписание матчей
Англия. Кубок
Лутон Таун - Хэрроджейт
Лутон Таун - Хэрроджейт: обзор матча 09 января 2022
Лутон Таун
09.01.2022, воскресенье, 15:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 0
Завершен
Хэрроджейт
19'
Э. Адебайо
50'
К. Джером
83'
К. Нейсмит
88'
Л. Берри
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Хэрроджейт
ГОЛ! 4:0!
Л. Берри
Пас отдал
Ф. Оньединма
88'
ГОЛ! 3:0!
К. Нейсмит
83'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
Э. Адебайо
77'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Д. Кларк
71'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
А. Белл
71'
61'
Замена
Д. Остерфилд
️️️️
L. Kerry
Замена
Л. Берри
️️️️
Х. Лэнсбери
61'
Замена
А. Кэмпбелл
️️️️
К. Джером
60'
52'
Замена
W. Burrell
️️️️
Р. Фоллоуфилд
ГОЛ! 2:0!
К. Джером
50'
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
33'
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайо
Пас отдал
К. Джером
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
7
Карлос Мендес
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Хэрроджейт
94
Браима Диарра
ЦФ
0
L. Kerry
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
20
Lewis Page
ЦФ
6
Натан Шерон
ЦФ
6
Rory McArdle
ЦФ
2
Райан Фоллоуфилд
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
16
Глен Ри
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Хэрроджейт
1
Joe Cracknell
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
4
Джош Остерфилд
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Ши
15
Брэдли
14
Бри
17
Белл
32
Бурк
3
Нейсмит
23
Лэнсбери
18
Кларк
35
Джером
45
Адебайо
7
Мендес
5
20
1
2
Фоллоуфилд
6
6
Шерон
17
Белл
17
Мпанцу
17
Мпанцу
17
Белл
35
Джером
16
Кэмпбелл
16
Кэмпбелл
35
Джером
23
Лэнсбери
8
Берри
8
Берри
23
Лэнсбери
18
Кларк
44
Оньединма
44
Оньединма
18
Кларк
45
Адебайо
14
Хилтон
14
Хилтон
45
Адебайо
2
Фоллоуфилд
6
6
2
Фоллоуфилд
0
4
Остерфилд
4
Остерфилд
0
Остались в запасе
Лутон Таун
Хэрроджейт
21
Симон Слуга
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
1
Joe Cracknell
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
Остались в запасе
1
Joe Cracknell
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Лутон Таун - Хэрроджейт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 14 тур
Хэрроджейт
3 : 1
24.10.2026
Саттон Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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