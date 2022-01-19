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Расписание матчей
Германия. Кубок
РБ Лейпциг - Ганза
РБ Лейпциг - Ганза: обзор матча 19 января 2022
РБ Лейпциг
19.01.2022, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Ганза
6'
Ю. Поульсен
82'
Д. Ольмо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Ганза
Замена
У. Новоа
️️️️
К. Нкунку
86'
Замена
С. Бонна
️️️️
К. Кампль
86'
83'
Замена
К. Шумахер
️️️️
B. Rother
ГОЛ! 2:0!
Д. Ольмо
Пас отдал
К. Нкунку
82'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
М. Симакан
81'
Замена
К. Лаймер
️️️️
Б. Хенрикс
74'
53'
Желтая карточка
B. Baxter Bahn
Замена
А. Силва
️️️️
Ю. Поульсен
46'
46'
Замена
N. Neidhart
️️️️
C. Rizzuto
46'
Замена
R. Malone
️️️️
Д. Россбах
23'
Желтая карточка
Ш. Мамба
ГОЛ! 1:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Л. Клостерманн
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Ганза
8
Thomas Meißner
ЦЗ
7
Calogero Rizzuto
ЦП
9
Ridge Munsy
ЦФ
25
Маркус Колке
ЦФ
19
Jonathan Meier
ЦФ
3
Julian Riedel
ЦФ
4
Дамиан Россбах
ЦФ
6
Сванте Ингелссон
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
6
Björn Rother
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Ганза
16
Ryan Malone
ЦЗ
7
Nico Neidhart
ЦФ
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
0
T. Schwede
ЦФ
39
Pascal Breier
ЦФ
10
Кевин Шумахер
ЦФ
3-3-1-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
24
Гвардиол
4
Орбан
17
Анхелиньо
12
Адамс
39
Хенрикс
44
Кампль
15
Поульсен
28
Нкунку
1-1-5
8
7
3
6
45
Мамба
6
Ингелссон
4
Россбах
28
Нкунку
12
Новоа
12
Новоа
28
Нкунку
44
Кампль
2
Бонна
2
Бонна
44
Кампль
39
Хенрикс
27
Лаймер
27
Лаймер
39
Хенрикс
3
Симакан
20
Ольмо
20
Ольмо
3
Симакан
15
Поульсен
19
Силва
19
Силва
15
Поульсен
4
Россбах
16
16
4
Россбах
7
7
7
7
6
10
Шумахер
10
Шумахер
6
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Ганза
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
0
T. Schwede
ЦФ
39
Pascal Breier
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
Остались в запасе
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
0
T. Schwede
ЦФ
39
Pascal Breier
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча РБ Лейпциг - Ганза
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
- : -
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Алемания
2 : 0
17.10.2026
Ганза
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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