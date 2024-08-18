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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ганза - Герта
Ганза - Герта: обзор матча 18 августа 2024
Ганза
18.08.2024, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 5
Завершен
Герта
46'
А. Бериша
38'
Д. Шерхант
66'
И. Маза
75'
М. Винклер
85'
Ф. Нидерлехнер
88'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганза - Герта
Желтая карточка
К. Шумахер
90'
88'
ГОЛ! 1:5!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
М. Карбовник
87'
Замена
М. Дардаи
️️️️
Д. Зеефуик
85'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
П. Дардаи
84'
Замена
Л. Шулер
️️️️
Х. Табакович
Замена
C. Kinsombi
️️️️
Д. Россбах
80'
Замена
B. Dietze
️️️️
M. Schuster
80'
79'
Замена
П. Дардаи
️️️️
М. Винклер
79'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
И. Маза
79'
Замена
П. Клеменс
️️️️
Д. Демме
75'
ГОЛ! 1:3!
М. Винклер
Пас отдал
Х. Табакович
Замена
Я. Мейдр
️️️️
N. Neidhart
72'
66'
ГОЛ! 1:2!
И. Маза
Пас отдал
Д. Зеефуик
Замена
T. Krohn
️️️️
N. Fröling
54'
ГОЛ! 1:1!
А. Бериша
46'
41'
Желтая карточка
Д. Демме
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шерхант
Желтая карточка
Д. Россбах
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганза
30
Max Hagemoser
ВР
19
Александер Россипал
ЛЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
23
Franz Pfanne
(К)
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
5
Marco Schuster
ЦП
16
Nils Fröling
ЦФ
8
C. Harenbrock
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
6
Диего Демме
(К)
ЦП
10
Мартен Винклер
ПВ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
30
Ибрагим Маза
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Ганза
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ПЗ
42
Benno Dietze
ЦП
6
Jonas Dirkner
ЦП
44
Tim Krohn
ЦФ
8
Louis Köster
ЦФ
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
41
Паскаль Клеменс
ОП
10
Пал Дардаи
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
24
Gustav Christensen
ЦФ
18
Лука Шулер
ЦФ
4-1-1-4
30
19
Россипал
23
4
Россбах
15
Гюрлеен
5
10
Шумахер
16
7
99
Бериша
8
3-2-1-1-3
35
Герсбек
44
Гехтер
2
Кемпф
3
Кенни
42
Зеефуик
33
Карбовник
6
Демме
10
Винклер
30
Маза
9
Табакович
7
Шерхант
4
Россбах
7
7
4
Россбах
7
19
Мейдр
19
Мейдр
7
5
42
42
5
16
44
44
16
42
Зеефуик
31
Дардаи
31
Дардаи
42
Зеефуик
6
Демме
41
Клеменс
41
Клеменс
6
Демме
10
Винклер
10
Дардаи
10
Дардаи
10
Винклер
30
Маза
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
30
Маза
9
Табакович
18
Шулер
18
Шулер
9
Табакович
Остались в запасе
Ганза
Герта
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
6
Jonas Dirkner
ЦП
8
Louis Köster
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
1
Тьярк Эрнст
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
24
Gustav Christensen
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
6
Jonas Dirkner
ЦП
8
Louis Köster
ЦФ
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
24
Gustav Christensen
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Ганза - Герта
2
1
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
16
11
Офсайды
1
0
Количество передач
234
477
Сейвы
1
2
Точность передач %
68
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Герта
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
4 : 0
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шредер
(Ганновер)
Стадион:
Остзеештадион
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