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Расписание матчей
Германия. Кубок
Нёттинген - Ганновер-96
Нёттинген - Ганновер-96: обзор матча 19 августа 2012
Нёттинген
19.08.2012, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1 раунд
1 : 6
Завершен
Ганновер-96
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нёттинген - Ганновер-96
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нёттинген
Германия. Кубок, 1/32 финала
Нёттинген
2 : 5
13.08.2017
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Нёттинген
0 : 2
05.08.2013
Шальке-04
Германия. Кубок, 1 раунд
Нёттинген
1 : 6
19.08.2012
Ганновер-96
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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